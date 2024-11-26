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Почти в каждой компании на просторах СНГ и глобального Юга утекали данные сотрудников

Госсектор, транспорт и здравоохранение — наименее защищенные с точки зрения кибербезопасности отрасли на просторах СНГ и глобального Юга. Самая частая проблема, которая встречается в 98% организаций — это компрометация учетных данных сотрудников. К такому выводу пришли эксперты центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар». Отраслями с самой лучшей защитой во всех этих странах становятся силовые структуры и банковские организации. Отчет составлен на основе анализа более 150 крупнейших организаций из госсектора и ключевых отраслей экономики стран СНГ (исключая Россию), а также Таиланда, Кубы, Ирана, Ирака, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Согласно исследованию «Солара», часто причиной утечки корпоративных аккаунтов в странах СНГ и глобального Юга становится использование рабочих учетных данных (логина и пароля) при регистрации на публичных почтовых сервисах, а также регистрация на сторонних сайтах с помощью корпоративного e-mail. Среднее количество утекших записей на одну организацию составляет четыре, а максимальное число — более 120 записей. Проблема компрометации рабочих учеток актуальна и для России. По данным «Солара», в 2024 г. 40% успешных атак начиналось именно со взлома корпоративных аккаунтов. Хотя еще год назад доля подобных инцидентов составляла 13%.

«Проблема усугубляется тем, что в 80% исследованных организаций для удаленного доступа к корпоративным ресурсам (например, при работе из дома) не используется второй фактор аутентификации. То есть украденный пароль позволяет злоумышленнику беспрепятственно получить прямой доступ в инфраструктуру жертвы. В России аналогичные проблемы удаленного доступа имеет менее 20% ключевых организаций», — отметил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков.

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Также для многих компаний актуальна проблема незакрытых уязвимостей на ИТ-периметрах. Как показало исследование, в среднем на одну организацию приходится около 10 опубликованных веб-сервисов, которые содержат уязвимости критичностью выше 8,5 из 10 по шкале CVSS score (открытый стандарт для оценки уязвимости ИТ-систем). Также в 75% организаций выявлены уязвимости, позволяющие злоумышленнику получить удаленный доступ в инфраструктуру через публично известные эксплойты.

Для России проблема уязвимостей также актуальна. Доля подобных атак, в расследовании которых в 2024 г. принимали участие эксперты «Солара», составляет 40% (еще год назад их доля составляла 61%). Эти цифры готовят о том, что под серьезным натиском атак российские организации стараются закрывать бреши на своих ИТ-периметрах.

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