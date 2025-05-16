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Шапиро Роман
УПОМИНАНИЯ
Шапиро Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность 211 1
|ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 150 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
|Код Безопасности 644 1
|Почта России ПАО 2155 2
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5056 1
|ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 256 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4671 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148426 2
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2741 1
|Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1176 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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