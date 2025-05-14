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Балдин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Балдин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РусГидро ПАО - ГидроОГК 316 1
|Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 1
|Сычев Артем 73 1
|Овчинников Роман 11 1
|Нашивочников Николай 5 1
|Чугунов Алексей 4 1
|Самойленко Никита 4 1
|Слинкин Григорий 1 1
|Раевский Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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