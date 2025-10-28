Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ковыршин Алексей
СОБЫТИЯ
|28.10.2025
|Создателя Chronopay посадили на 10 лет 1
|10.09.2024
|Имущество создателя Chronopay пущено с молотка 1
|03.10.2022
|Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании 2
|19.05.2022
|С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов 1
|23.09.2021
|У основателя Chronopay требуют миллионы 1
|01.12.2015
|Генеральным директором ChronoPay назначен Сергей Олевский 1
|07.08.2015
|ChronoPay перенес основные серверные мощности в Россию 1
|22.01.2015
|ChronoPay заключил контракт с «Центром аэронавигационной информации» 1
|25.10.2013
|Рейдеры атаковали Chronopay через ЕГРЮЛ 1
|19.07.2011
|ChronoPay следует курсу проактивной технической поддержки 1
|12.07.2011
|ChronoPay в восьмой раз успешно прошла сертификацию на PCI DSS 1
Ковыршин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Врублевский Павел 102 6
|Олевский Сергей 10 4
|Заколупина Марина 6 4
|Артимович Дмитрий 42 4
|Фомченков Григорий 3 1
|Артимовичи (братья) 23 1
|Купцов Юрий 1 1
|Землянников Эдуард 1 1
|Врублевская Вера 1 1
|Инноядов Александр 2 1
|Пахомов Евгений 1 1
|Шубина Светлана 1 1
|Шубин Владимир 1 1
|Михайлов Сергей 55 1
|Артимович Игорь 30 1
|Докучаев Дмитрий 19 1
|Стоянов Руслан 36 1
|Пермяков Максим 30 1
|Морозов Евгений 17 1
