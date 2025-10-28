Разделы

Ковыршин Алексей


СОБЫТИЯ


28.10.2025 Создателя Chronopay посадили на 10 лет 1
10.09.2024 Имущество создателя Chronopay пущено с молотка 1
03.10.2022 Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании 2
19.05.2022 С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
01.12.2015 Генеральным директором ChronoPay назначен Сергей Олевский 1
07.08.2015 ChronoPay перенес основные серверные мощности в Россию 1
22.01.2015 ChronoPay заключил контракт с «Центром аэронавигационной информации» 1
25.10.2013 Рейдеры атаковали Chronopay через ЕГРЮЛ 1
19.07.2011 ChronoPay следует курсу проактивной технической поддержки 1
12.07.2011 ChronoPay в восьмой раз успешно прошла сертификацию на PCI DSS 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Ковыршин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 180 9
Ростелеком 10244 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 2
DataPro - ДатаПро 94 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5221 1
Meta Platforms - Facebook 4516 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 853 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 959 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 2
ПСБ - Промсвязьбанк 896 2
Assist - Ассист 214 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1065 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3095 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 697 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5173 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 80 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5178 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 823 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1267 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 137 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5307 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3444 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12856 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1219 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11430 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 69 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8855 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 927 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 385 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72002 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31661 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22631 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3083 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11850 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31116 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11269 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1697 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3479 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8576 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16619 1
Электронный билет - e-ticket 173 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 908 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1194 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5094 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 28 1
Врублевский Павел 102 6
Олевский Сергей 10 4
Заколупина Марина 6 4
Артимович Дмитрий 42 4
Фомченков Григорий 3 1
Артимовичи (братья) 23 1
Купцов Юрий 1 1
Землянников Эдуард 1 1
Врублевская Вера 1 1
Инноядов Александр 2 1
Пахомов Евгений 1 1
Шубина Светлана 1 1
Шубин Владимир 1 1
Михайлов Сергей 55 1
Артимович Игорь 30 1
Докучаев Дмитрий 19 1
Стоянов Руслан 36 1
Пермяков Максим 30 1
Морозов Евгений 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 155073 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53263 2
Европа 24579 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45365 2
США - Калифорния 4767 1
Абхазия - Республика 180 1
Нидерланды 3615 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8013 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6607 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7435 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7218 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8281 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6298 3
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 439 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54490 3
Спорт - Футбол 750 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 498 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5241 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2997 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1245 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50808 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6825 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2915 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1798 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
Аудит - аудиторский услуги 3031 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1007 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1315 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3670 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2325 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3631 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14893 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10439 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2521 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25702 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 817 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 622 1
Лаборатория Артимовича 9 2
