Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании

Находящегося под арестом владельца платежной системы Chnropnopay Павла Врублевского освободили от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму 67 млн руб., связанного с банкротством его компании. В то же время трое бывших гендиректоров Chronopay по-прежнему привлечены к ответственности на ту же сумму.

Суд снял денежную ответственность с Павла Врублевского за банкротство Chronopay

Девятый арбитражный апелляционный суд внес изменения в решение Арбитражного суда Москвы, касающегося привлечения к субсидиарной ответственности владельца платежной системы Chronopay Павла Врублевского и бывших гендиректоров компании. Речь идет о банкротстве бывшего юридического лица Chronopay – ООО «Хронопей Сервисез».

«Хронопэй Сервисез» была признана банкротом в 2018 г. по иску Forex-брокера Liberty Online. Конкурсным управляющим была назначена Марина Заколупина. Впрочем, Chronopay продолжила работать через другое юридическое лицо – «Хронопэй Восток».

Ранее Заколуина через суд добилась признания незаконным ряда договоров о переуступке прав и обязанностей между «Хронопэй Сервисез» и «Хронопэй Восток» на общую сумму 25,85 млн руб. Также Заколупина через суд обязала Врублевского и бывшего гендиректора «Хронопэй Сервисез» Алексей Ковыршина вернуть компании 2,3 млн руб., которые были потрачены на оплату обучения несовершеннолетних детей Врублевского.

Павла Врублевского освободили от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму 67 млн рублей

В мае 2022 г. суд первой инстанции удовлетворил ходатайство Заколупиной о привлечении к субсидиарной ответственности Врублевского и трех бывших гендиректоров «Хронопэй Сервисез»: Сергея Олевского, Дмитрия Артимовича и Алексея Ковыршина. С них было решено взыскать 67 млн руб. – сумму, в которую Заколупина оценила ущерб от их деятельности.

Доводы Врублевского

Врублевский с этим решением не согласился и подал апелляцию. Суд согласился с доводами предпринимателя о том, что заявление о привлечении к субсидиарной ответственности должно было быть подано не позднее, чем через год после того, как конкурсному управляющему стало известно о соответствующих событиях.

По мнению суда, данный срок следует отсчитывать от 25 сентября 2019 г., когда конкурсный управляющий стал обжаловать действия по заключению соглашений между «Хронопэй Сервисз» и «Хронопэй Восток». Заявление же о привлечении к субсидиарной ответственности Заколупина подала в сентябре 2021 г., то есть спустя два года.

Арест имущества бывших гендиректоров Chronopay

В то же время решение о привлечение к субсидиарной ответственности трех бывших гендиректоров «Хронопэй Сервисез» осталось в силе. Заколупина также подала новое заявление в отношении Ковыршина, Артимовича и Олевского – о запрете совершения ими сделок с движимым и недвижимым имуществом.

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Не согласен с привлечением к субсидиарной ответственности Дмитрий Артимович. Он указывает, что покинул пост гендиректора «Хронопэй Сервисез» в марте 2018 г., то есть до признания компании банкротом. При этом Врублевский не назначил нового гендиректора компании, в результате чего Артимовичу пришлось обращаться в инспекцию Федеральной налоговой службы с заявлением о том, что запись в ЕГРЮЛ о занятии им должности гендиректора «Хронопэй Сервисез» недействительна.

Однако суд считает, что поскольку нового гендиректора «Хронопэй Сервисез» не было назначено, то Артимович должен нести ответственность за происходящее в компании.

Артимович заявил CNews, что он будет обжаловать решение о привлечении его к субсидиарной ответственности по тем же основаниям, что и Врублевский – в связи с истечением срока давности.

Арест Врублевского и обыски у Артимовича

Между тем, у Врублевского и Артимовича сейчас новые проблемы. Весной 2022 г. Врублевского арестовали по обвинению, связанному с созданием мошеннических схем в интернете. После этого Chronopay перестала работать. У Артимовича, как у свидетеля, дома прошел обыск и были изъяты наличные средства. По утверждению Артимовича, следователь Евгений Морозов не вернул ему изъятые деньги.

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Артимович пытался обжаловать в Мосгорсуде постановление о проведении у него обыска, но безуспешно: суд посчитал достаточным основанием тот факт, что ранее он был гендиректором «Хронопэй Сервисез». Артимович полагает, что привлечение его к субсидиарной ответственности и обыски в его дому связаны друг с другом.