Основатель Chronopay Павел Врублевский обвинен в мошенничестве и арестован на 2 месяца

Суд санкционировал арест на два месяца основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского. Его обвиняют в создании мошеннических ресурсов, которые по видом розыгрышей и возврата НДС выманили у граждан денежные средства.

Суд санкционировал арест Врублевского

Мещанский районный суд Москвы на два месяца заключил под стражу основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского по подозрению в мошенничестве. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Врублевский был задержан 10 марта 2022 г. Уголовное дело в отношении него расследует Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД). В его загородном доме прошел обыск. Также, по данным агентства «Интерфакс», обыски прошли в офисах Chronopay в Москве, Московской, Воронежской и Владимирской областях.

Врублевского обвиняют в мошенничестве в интернете

По версии следствия, Врублевский и его знакомые с 2019 г. размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали пользователей участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.

Павла Врублевского обвинили в создании мошеннических схем в интернете

Как полагают в МВД, фигуранты дела похитили денежные средства большого круга лица под предлогом оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях или на стриминговых сервисах.

Вместе с Врублевским было задержано трое его предполагаемых сообщников. В ходе расследования дела были изъяты более 100 серверов и другой компьютерной техники, свыше $350 тыс., 50 тыс. евро, а также предметы, имеющие доказательные значение. В качестве свидетелей были допрошено еще 18 человек.

Подробности мошеннических схем

По данным газеты «Коммерсант», фамилии задержанных вместе с Врубелвским лиц: Сомов, Кульнев и Беляев. Инкриминируемые им мошеннические действия осуществлялись через ресурс King-donate.com. Гражданам приходили ссылки на фишинговые сайты, имитирующие ресурсы известных компаний, с информацией о крупном выигрыше. Для получения выигрыша предлагалась заплатить комиссию за конвертацию, которая могла достигать 15 тыс. руб. Сами выигрыши гражданам не выплачивались.

Другая мошенническая схема была связана с сайтом «Официальный компенсационный центр», предлагавшим возмещение НДС за приобретенные товары в размере от12 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Здесь для выплаты возмещения также необходимо было заплатить комиссию. При этом никаких выплат компенсаций гражданам не осуществлялось.

Связь с Hydra

Кроме того, следствие подозревает Врублевского в связи с платежной системой Inferno pay, которая предлагала услуги обналичивания денежных средств с одного из крупнейших ресурсов «даркнета» — Hydra. Через данный ресурс продают наркотики, фальшивые деньги, документы и т. д.

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Член столичной «Общественной наблюдательной комиссии» (ОНС) Ольга Дружинина, посетив Врублевского в следственном изоляторе на Петровке, 38, в Москве сообщила, что он свою вину в мошенничестве не признает.

Как Врублевского обвиняли в DDos-атаки против «Аэрофлота»

В 2011 г. ФСБ уже задерживала Врублевского за организацию DDos-атаки против его конкурента — платежной системы «Ассист». Из-за этого летом 2010 г. в течение недели не работала оплата электронных билетов на сайте ее основного клиента — «Аэрофлота». Исполнителями атаки были братья Игорь и Дмитрий Артимовичи, посредником между ними — сотрудник службы безопасности Chronopay Максим Пермяков.

В 2013 г. Тушинский районный суд Москвы признал всех фигурантов виновными и приговорил к 2,5 годам заключения. Пермяков получил условный срок. Игорь Артимович в колонию не поехал и был объявлен в розыск. Дмитрий Артимович и Павел Врублевский, отбыв половину срока в колонии-поселении под Рязанью, вышли на свободу в рамках механизма условно-досрочного освобождения.

Впоследствии Дмитрий Артимович стал одним из топ-менеджеров Chronopay, но в 2017 г. покинул компанию. Сейчас, в рамках нового делаВрублевского, он также допрошен в качестве свидетеля, а в его квартире прошел обыск.