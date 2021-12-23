Разделы

Заречнев Сергей


УПОМИНАНИЯ


Средства защиты информации и бизнеса 2021 1
23.12.2021 Сергей Заречнев -

Государство ищет баланс между защитой нацбезопасности и возможностями ИБ-индустрии России

 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
20.10.2015 Setec начал производить оборудование для корпоративной ИТ-инфраструктуры 1
29.03.2012 Система «Интернет-Банк» «Росбанка» получила положительную качественную оценку Inline Technologies 1
15.06.2011 Два топ-менеджера «Энвижн Груп» перешли в Inline Technologies для развития направления ИБ 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Заречнев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1402 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 163 2
Информзащита 815 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 481 2
NVision Group - Энвижн Груп 681 2
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 69 2
InfoWatch - Инфовотч 1064 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Крок - Croc 1791 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 88 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 932 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 100 1
Эшелон НПО 133 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Конфидент ЦЗИ 117 1
Анкад - Ancud 49 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 1
Intel Corporation 12420 1
Huawei 4112 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 1
Код Безопасности 668 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 1
Broadcom - VMware 2437 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 108 1
Basis - Tionix - Тионикс - 82 1
Citrix Systems 831 1
Canalys 235 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 321 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 322 1
ИКС 359 1
AMT Group - АМТ-Груп 397 1
ДиалогНаука 256 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4564 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 2
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 58 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8954 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6601 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4368 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 390 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2538 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 309 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1375 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 707 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4078 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3081 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7650 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5636 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 3
S-Terra Юнит 4 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1171 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 183 1
Basis - Tionix Cloud Platform - Tionix Облачная платформа 16 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 404 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 1
S-Terra СОВ - система обнаружения вторжений 3 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
Setec SNS 1 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
Заикин Андрей 33 1
Гродзенский Яков 11 1
Богданов Валентин 18 1
Ухлинов Леонид 59 1
Пыслару Аркадий 7 1
Огородников Дмитрий 27 1
Буланов Константин 4 1
Крюков Сергей 31 1
Степин Андрей 5 1
Шерстобитов Сергей 56 1
Гольцов Александр 81 1
Гузаиров Айдар 61 1
Проскура Дмитрий 31 1
Иванов Владимир 62 1
Сухоруков Сергей 24 1
Янкин Андрей 36 1
Сердюк Виктор 44 1
Чугунов Евгений 14 1
Зуева Анастасия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 843 2
Аудит - аудиторский услуги 2952 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 194 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Экономический эффект 1158 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 720 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Киберучения 109 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
Huawei Network Conference (HNC) 4 1
