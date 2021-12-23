Получите все материалы CNews по ключевому слову
Заречнев Сергей
УПОМИНАНИЯ
Заречнев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 2
|Заикин Андрей 33 1
|Гродзенский Яков 11 1
|Богданов Валентин 18 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Огородников Дмитрий 27 1
|Буланов Константин 4 1
|Крюков Сергей 31 1
|Степин Андрей 5 1
|Шерстобитов Сергей 56 1
|Гольцов Александр 81 1
|Гузаиров Айдар 61 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Иванов Владимир 62 1
|Сухоруков Сергей 24 1
|Янкин Андрей 36 1
|Сердюк Виктор 44 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Зуева Анастасия 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.