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Kaspersky Enterprise Space Security


04.12.2013 Московский Индустриальный банк построил эшелонированную защиту от вирусных атак 5
24.01.2013 Softline обеспечила антивирусную защиту Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии 3
25.12.2012 «Роснано» под защитой решений «Лаборатории Касперского» 2
22.11.2012 «Рособоронэкспорт» защитится от угроз ИБ с помощью Kaspersky Enterprise Space Security 3
09.11.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Enterprise Space Security в Балтийский федеральный университет им. Канта 4
26.09.2012 Softline обеспечила безопасность рабочих станций и серверов администрации Екатеринбурга с помощью решений Kaspersky 4
09.08.2012 Softline поставила Kaspersky Enterprise Space Security для «Столичного ювелирного завода» 2
12.07.2012 Softline поставила Kaspersky Enterprise Space Security Тихоокеанскому государственному университету 4
23.05.2012 «НЕВИСС-Комплекс» защитил свою корпоративную сеть от ИТ-угроз с помощью Kaspersky Enterprise Space Security 4
18.05.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Enterprise Space Security для «Камчатскэнерго» 2
17.05.2012 «МРСК Волги» под защитой «Лаборатории Касперского» 3
10.02.2012 «Росжелдорпроект» выбрал защиту Kaspersky Enterprise Space Security 5
31.01.2012 СПбГУ выбирает защиту «Лаборатории Касперского» 3
23.01.2012 «Роспечать» под защитой «Лаборатории Касперского» 4
13.01.2012 Digital Design и «РМ Вент» подвели итоги сотрудничества в сфере аутсорсинга и модернизации ИТ-инфраструктуры 1
10.01.2012 «Красноярскэнергосбыт» защитился от ИБ-угроз с помощью решения «Лаборатории Касперского» 2
15.12.2011 ИС «Мосэнергосбыта» под защитой Kaspersky Enterprise Space Security 4
25.10.2011 Министерство труда и соцзащиты Беларуси продлило лицензии на Kaspersky Enterprise Space Security 4
09.09.2011 НПФ «Благосостояние» под защитой Kaspersky Enterprise Space Security 2
06.09.2011 Siemens выбрала защиту «Лаборатории Касперского» 3
26.07.2011 Digital Design завершила проект по миграции инфраструктуры и рабочих станций на ПО Microsoft в компании «РМ Вент» 1
10.06.2011 «Атлант» выбрал защиту Kaspersky Enterprise Space Security 3
09.06.2011 Вышел Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux на базе обновленного антивирусного движка 1
08.04.2011 Фонд социального страхования выбрал защиту «Лаборатории Касперского» 3
03.03.2011 «МРСК Северного Кавказа» доверила защиту корпоративной сети «Лаборатории Касперского» 5
29.12.2010 Минздравсоцразвития Оренбургской области защитилось от интернет-угроз с помощью Kaspersky Enterprise Space Security 3
28.10.2010 «Вологодская сбытовая компания» выбрала защиту Kaspersky Enterprise Space Security 4
20.09.2010 «АвтоВАЗ» выбрал защиту «Лаборатории Касперского» 3
10.09.2010 «Томскнефть» ВНК выбрала защиту «Лаборатории Касперского» 3
08.09.2010 Softline поставила более 1,5 тыс. лицензий Kaspersky Enterprise Space Security для «Томскнефти» ВНК 3
27.08.2010 Администрация Екатеринбурга под защитой Kaspersky Enterprise Space Security 2
12.03.2010 МЧС выбрало защиту Kaspersky Enterprise Space Security 3
24.11.2009 «Лаборатория Касперского» защитила Министерство труда и соцзащиты Беларуси от угроз ИБ 2
28.10.2009 «Синарский трубный завод» выбрал защиту «Лаборатории Касперского» 3
24.09.2009 «Лаборатория Касперского» защитила банк «Ренессанс Кредит» от вирусов 3
12.11.2008 ПО в условиях кризиса: антивирусы в дамках 1
02.09.2008 ПО «Лаборатории Касперского» для российских СМИ: акция продлена до 15 октября 4
05.08.2008 «Лаборатория Касперского» защитила государственное учреждение Литвы 3
30.07.2008 Банк «Северная казна» выбрал защиту «Лаборатории Касперского» 2
27.05.2008 Власти ЮФО приобрели продукты «Лаборатории Касперского» 4

Публикаций - 42, упоминаний - 126

Kaspersky Enterprise Space Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 35
Softline - Софтлайн 1481 15
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Microsoft Corporation 11226 1
NortonLifeLock (Symantec) 801 1
ESET 991 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Siemens AG - Сименс Россия 685 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Orange France Télécom 102 1
Программные технологии 33 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 29 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1580 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
РусГидро ПАО 129 1
Татнефть 114 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 1
Airbus Group 71 1
АвтоВАЗ 119 1
Deutsche Bank 131 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Камчатскэнерго ПАО 13 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Роснано 456 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 1
Рособоронэкспорт 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
Kaspersky Internet Security 289 3
Kaspersky Work Space Security 35 2
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 2
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 2
Kaspersky Security Network - KSN 84 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Linux - Debian GNU 273 1
GFI MailEssentials 3 1
Samba 64 1
Microsoft Exchange Server 211 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 997 1
Apple macOS X 909 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 112 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 548 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 1
Symbian OS 782 1
Linux KDE Plasma 116 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Linux OS 4288 1
Земков Сергей 150 12
Савушкин Александр 12 2
Щеголев Игорь 676 1
Касперский Евгений 220 1
Иванов Сергей 175 1
Ермолаев Владимир 5 1
Ермакова Ольга 2 1
Прохоров Юрий 44 1
Адмиральский Сергей 38 1
Шабанов Алексей 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Прибалтика - Балтия 606 2
Россия - Хабаровск 626 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Украина 3417 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Молдавия - Республика Молдова 436 2
Восточная Европа 1698 2
Закавказье 74 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Россия - Томская область 425 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 1
Россия - Самарская область 568 1
Россия - Омск 636 1
Ближний Восток 1486 1
Африка 1506 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Южная Америка 315 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Россия - Вологодская область 322 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Япония 2827 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Аутсорсинг 84 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
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