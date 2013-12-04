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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kaspersky Enterprise Space Security
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Публикаций - 42, упоминаний - 126
Kaspersky Enterprise Space Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Земков Сергей 150 12
|Савушкин Александр 12 2
|Щеголев Игорь 676 1
|Касперский Евгений 220 1
|Иванов Сергей 175 1
|Ермолаев Владимир 5 1
|Ермакова Ольга 2 1
|Прохоров Юрий 44 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Шабанов Алексей 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru