Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198721
ИКТ 15335
Организации 11743
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3586
Системы 27047
Персоны 86693
География 3112
Статьи 1579
Пресса 1317
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2822
Мероприятия 894

Буздин Вячеслав

СОБЫТИЯ


31.07.2026 Страхование жизни без бумаг: Страховая компания Everia Life перевела документооборот на платформу Tessa 1
09.09.2011 НПФ «Благосостояние» под защитой Kaspersky Enterprise Space Security 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Буздин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5646 1
Благосостояние НПФ 52 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2049 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных - CDI - Customer Data Integration 129 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4469 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9419 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33433 1
Оцифровка - Digitization 5181 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34877 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Земков Сергей 159 1
Россия - РФ - Российская федерация 165885 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2817 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 969 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727447.
Создано именных указателей - 198721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще