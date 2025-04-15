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Кельманзон Андрей
|15.04.2025
|Компании IBS и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
|29.03.2022
|IBS сопровождает продукты SAP и Atlassian в России 1
|09.04.2013
|Из "Роснано" уволился ИТ-директор 2
|25.12.2012
|«Роснано» под защитой решений «Лаборатории Касперского» 1
|29.06.2010
|Чубайс добрался до ИТ 1
Кельманзон Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
|Северсталь ПАО - Severstal 489 1
|Чачава Александр 103 1
|Земков Сергей 159 1
|Чубайс Анатолий 214 1
|Гревцев Владимир 22 1
|Баранов Дмитрий 24 1
|Мизгирев Олег 1 1
|Фролов Александр 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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