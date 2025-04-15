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Кельманзон Андрей



15.04.2025 Компании IBS и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.03.2022 IBS сопровождает продукты SAP и Atlassian в России 1
09.04.2013 Из "Роснано" уволился ИТ-директор 2
25.12.2012 «Роснано» под защитой решений «Лаборатории Касперского» 1
29.06.2010 Чубайс добрался до ИТ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Кельманзон Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Информ 304 2
Роснано Информ 6 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
ЮСК - Южная софтверная компания 18 1
Diasoft - Диасофт 913 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 1
Atlassian 121 1
SAP SE 5316 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 815 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12882 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1207 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Kaspersky Internet Security 461 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 254 1
Чачава Александр 103 1
Земков Сергей 159 1
Чубайс Анатолий 214 1
Гревцев Владимир 22 1
Баранов Дмитрий 24 1
Мизгирев Олег 1 1
Фролов Александр 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2476 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7948 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
Энергетика - Energy - Energetically 5186 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 270 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172976.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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