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Фонд «Гиперион» увеличил долю в «Диджитал Маркетс» до 25%

Венчурный фонд «Гиперион» удвоил свое участие в капитале ИТ-компании ООО «Диджитал Маркетс», увеличив долю с 12,5% до 25%.

«Диджитал Маркетс» — разработчик продуктов в сфере управления проектами и образовательных сервисов. Увеличение доли со стороны фонда «Гиперион» станет дополнительным ресурсом для масштабирования ключевых продуктов, в том числе внедрения нового функционала на базе технологий искусственного интеллекта.

«Мы рассматриваем эту сделку как стратегически важный шаг, который позволит нам ускорить реализацию текущих проектов и выйти на новые сегменты рынка, например, в области образовательных сервисов, которые мы уже апробировали на крупных московских заказчиках», — отметил генеральный директор ООО «Диджитал Маркетс» Илья Назаров.

«Наша портфельная компания выполняет все бизнес-обязательства, а также успешно реализует финансовый план, что, безусловно, позволяет нам с уверенностью увеличить свою долю, предоставив, тем самым, инструментарий для занятия новых сегментов рынка». - сказал Евгений Малик, генеральный директор ООО «Гиперион».

Подробности о планах развития и новых продуктах компания представит в ходе ближайших отраслевых мероприятий.

Компания «Диджитал Маркетс» начиная с 2021 г. показывает рост по всем основным метрикам бизнеса, а также реализует свою стратегию по переходу от заказной ИТ-разработки к развитию собственной продуктовой линейки. В 2024 г. доходы от продуктовой реализации превысили 60% от общей суммы выручки. В 2025 г. компания ориентируется на продолжение роста продаж собственных продуктов.

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Безопасность

Флагманский продукт компании: «Дистанционный офис» – среда управления проектами и коммуникациями. Сервис по управлению проектами и коммуникациями используется во всех сферах бизнеса. Реализованы нативные клиенты для всех платформ.

Сейчас у фонда 25%, остальные – у физлиц. У них у каждого тоже 25%: Илья Назаров, Андрей Кельманзон, Денис Лоза.

Деньги пойдут на инвестиции в проект.

Также они готовят новый продукт – образовательный сервис «Карьера 3.0». Презентация сервиса состоится в середине лета 2025 г.

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