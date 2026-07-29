Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198506
ИКТ 15319
Организации 11738
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3586
Системы 27038
Персоны 86614
География 3108
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 896

АГМК Алмалыкский ГМК Алмалыкский горно-металлургический комбинат

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.07.2026 Узбекистан реализует масштабную программу цифровизации промышленности с инвестициями $1,2 млрд 1
22.11.2007 «Лаборатория Касперского» защитила «Алмалыкский ГМК» от вирусов и спама 1
08.04.2004 Михаил Поляков: У меня не было цели непременно возглавить компанию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

АГМК и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2672 1
Ланит Конди 3 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5641 1
Softline - Софтлайн 3731 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2401 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Ланит - Comptek - Комптек 215 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
Арктические технологии - Мурманское морское пароходство 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64948 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22889 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16164 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2021 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26257 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10731 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4548 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34840 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8688 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33417 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7917 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14228 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6265 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4465 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1726 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
Haulmont - Параплан 3 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 1
Никонов Алексей 8 1
Поляков Михаил 7 1
Кио Эмиль 1 1
Умирбеков Улугбек 1 1
Узбекистан - Республика 1998 2
Великобритания - Лондон 2431 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53347 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1023 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4799 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16014 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6731 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 724 1
Увлечения и хобби - Hobbies 395 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8475 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2389 1
Гидронавт - океанавт - акванавт - водолаз - дайвинг - акваланг, aqua-lung - SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой 37 1
Парашют - Прыжки с парашютом 119 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3022 1
ТЭО - технико-экономическое обоснование 59 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8609 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 314 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще