ARinteg вывела на рынок систему управления киберрисками «Конструктор-У»

Компания ARinteg выпустила на рынок собственный программный продукт «Конструктор-У», который помогает компаниям формировать модели угроз (в среднем за 1 день вместо недели) для информационных систем с учетом внедрённых средств защиты и в соответствии с требованиями регуляторов.

В современных реалиях построение эффективной кибербезопасности невозможно без автоматизации, в том числе в создании таких базовых документов как «Модель угроз и нарушителя безопасности информации», которые служат рабочим инструментом управления рисками. В условиях, когда кибератаки стали повседневной реальностью, а требования регуляторов ужесточаются, эффективность инвестиций в информационную безопасность напрямую влияет на устойчивость бизнеса.

Специалисты ARinteg при разработке «Конструктора-У» сопоставили все угрозы из БДУ ФСТЭК России с нейтрализующими их наборами мер/средств защиты, что нашло отражение в решении: моделирование угроз в нем проводится для всех 227 угроз из этой базы. Также «Конструктор-У» использует нормативную базу ФСТЭК России и best practices в области ИБ. Для работы с ПО достаточно базовых знаний в области ИБ.

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы
Цифровизация

«Ценность нового ПО – в концентрации нашей экспертизы по проведению аудитов, – сказал коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк. – В качестве первичных исходных данных в «Конструктор-У» вводятся сведения по инфраструктуре конкретной информационной системы, которые предварительно собираются по готовому унифицированному опроснику. Обработав данные, «Конструктор-У» сформирует модель угроз».

«Конструктор-У» – это on-premise-решение, работающее без использования облаков, что исключает риски утечки конфиденциальной информации об уязвимостях инфраструктуры. Модель угроз требуется создать для каждой из информационных систем (ИС) персональных данных, объектов КИИ и государственных ИС, их наличие будет интересовать представители Роскомнадзора и ФСТЭК России при проверках.

