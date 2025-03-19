Архиватор ARZip совместим с ОС «РОСА Хром»

Российские компании-разработчики «РОСА» и ARinteg объявляют об успешном прохождении испытаний совместимости программных продуктов: ОС «РОСА Хром» 12 (ФСТЭК) и архиватора ARZip версии 1.8.2. Подписанный сторонами сертификат подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования решений. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

ARZip — это и архиватор, и средство противодействия утечкам данных. Запароленные архивы — один из распространенных каналов утечек из компаний чувствительной для бизнеса информации, поскольку DLP-системы не имеют возможности автоматически контролировать такие архивы. ARZip же наделяет DLP способностью автоматически контролировать запароленные архивы и тем самым предупреждает утечки данных через них.

Все это позволяет отечественным компаниям, которые выбирают ARZip для решения задачи импортозамещения корпоративного архиватора, при интеграции ARZip c DLP усилить свою информационную защищенность, автоматизировать работу службы ИБ и более рационально использовать ее ресурсы.

«Обеспечение совместимости архиватора ARZip с операционной системой «РОСА Хром» отвечает стратегии развития нашего решения, расширяет сферу его применения, повышает доступность для пользователей», — сказал коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк.

«Подтвержденная совместимость архиватора ARZip с операционной системой «РОСА Хром» — это логичный шаг в развитии отечественной программной экосистемы. Пользователи получают гарантированно стабильное и безопасное решение для работы с архивами, полностью соответствующее требованиям российского рынка. Мы продолжим сотрудничество, расширяя спектр совместимых решений», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию АО «НТЦ ИТ РОСА».

Архиватор ARZip входит в реестр российского ПО № 15721. Он совместим с популярными архивными форматами. Архиватор мультиязычен и переключается с одного языка на другой. При создании архивов в ARZip достаточно выбрать тип данных, которые сжимаются, и ARZip сам подберет наиболее эффективный метод сжатия.