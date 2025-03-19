Разделы

ПО Софт
|

Архиватор ARZip совместим с ОС «РОСА Хром»

Российские компании-разработчики «РОСА» и ARinteg объявляют об успешном прохождении испытаний совместимости программных продуктов: ОС «РОСА Хром» 12 (ФСТЭК) и архиватора ARZip версии 1.8.2. Подписанный сторонами сертификат подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования решений. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

ARZip — это и архиватор, и средство противодействия утечкам данных. Запароленные архивы — один из распространенных каналов утечек из компаний чувствительной для бизнеса информации, поскольку DLP-системы не имеют возможности автоматически контролировать такие архивы. ARZip же наделяет DLP способностью автоматически контролировать запароленные архивы и тем самым предупреждает утечки данных через них.

Все это позволяет отечественным компаниям, которые выбирают ARZip для решения задачи импортозамещения корпоративного архиватора, при интеграции ARZip c DLP усилить свою информационную защищенность, автоматизировать работу службы ИБ и более рационально использовать ее ресурсы.

«Обеспечение совместимости архиватора ARZip с операционной системой «РОСА Хром» отвечает стратегии развития нашего решения, расширяет сферу его применения, повышает доступность для пользователей», — сказал коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк.

«Подтвержденная совместимость архиватора ARZip с операционной системой «РОСА Хром» — это логичный шаг в развитии отечественной программной экосистемы. Пользователи получают гарантированно стабильное и безопасное решение для работы с архивами, полностью соответствующее требованиям российского рынка. Мы продолжим сотрудничество, расширяя спектр совместимых решений», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию АО «НТЦ ИТ РОСА».

Архиватор ARZip входит в реестр российского ПО № 15721. Он совместим с популярными архивными форматами. Архиватор мультиязычен и переключается с одного языка на другой. При создании архивов в ARZip достаточно выбрать тип данных, которые сжимаются, и ARZip сам подберет наиболее эффективный метод сжатия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft устроила массовую рассылку почтового спама. Она запугивает пользователей, чтобы те несли деньги ей и производителям ПК

Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными

Microsoft все сломала. Из-за ее антивируса компьютеры могут буквально сгореть или лишить своего владельца сна

Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro

Клон Windows с открытым кодом и российскими корнями спустя многие годы ожил и получил обновление

Гигантский производитель ПК полностью отказывается от Windows. Лицензия истекает, продление маловероятно. На Linux переходить не будет

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще