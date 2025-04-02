«АльтерОС» и архиватор ARZip совместимы

Отечественные компании-разработчики «АЛМИ Партнер» и ARinteg подтвердили корректную работу операционной системы «АльтерОС» с архиватором ARZip. На основании проведенных испытаний сторонами подписан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

«ARZip – корпоративный архиватор, с которым компании решают не только задачу по импортозамещению офисного ПО, но и могут усилить свою информационную защищенность, автоматизировать работу службы ИБ и более рационально использовать ее ресурсы. Отрадно, что теперь и пользователи «АльтерОС» смогут воспользоваться всеми преимуществами нашего уникального решения, которое мы разработали, чтобы упростить жизнь специалистам по информационной безопасности», — отметил коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк.

«Мы рады объявить о совместимости нашей операционной системы «АльтерОС» с архиватором ARZip. Это сотрудничество является важным шагом для обеих компаний, поскольку оно не только расширяет возможности наших пользователей, но и способствует развитию отечественных технологий. Мы уверены, что интеграция с ARZip повысит эффективность работы наших пользователей и укрепит позиции «АльтерОС» на рынке», — сказала Светлана Плахтиева, руководитель отдела по работе с партнерами компании «АЛМИ Партнер».

Архиватор наделяет DLP способностью автоматически контролировать запароленные архивы, что позволяет исключить утечку по этому каналу конфиденциальной информации из компании. Архиватор ARZip совместим с наиболее распространенными в России операционными системами, внедрен на многих предприятиях различных отраслей экономики, в том числе энергетических, строительных компаниях, на промышленных предприятиях, в медицинских организациях.

Архиватор ARZip входит в реестр российского ПО № 15721. ARZip совмещает в себе возможности для работы с файловыми архивами с функциональностью противодействия утечкам данных благодаря совместной работе с наиболее распространенными российскими DLP-системами. И в этом его уникальность.

ARZip совместим с популярными архивными форматами. Архиватор мультиязычен и переключается с одного языка на другой. При создании архивов в ARZip достаточно выбрать тип данных, которые сжимаются, и ARZip сам подберет наиболее эффективный метод сжатия.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе ядра Linux. Предназначена для работы как с отечественным, так и с зарубежным ПО. Может применяться для решения прикладных задач и интегрируется в ИТ-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности. При росте компании и корректировке бизнес-требований «АльтерОС» масштабируется без значительных затрат или изменений в инфраструктуре. Система сертифицирована ФСТЭК и включена в Реестр отечественного программного обеспечения.