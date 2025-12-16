Разделы

CommuniGate Pro и ГК InfoWatch подтвердили совместимость своих решений

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и ГК InfoWatch, разработчик решений для обеспечения информационной безопасности, завершили комплексное тестирование и подтвердили корректную совместную работу продуктов. На совместимость проверялись флагманские продукты компаний – российская платформа унифицированных корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro и DLP-система InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

Испытания проводились специалистами двух организаций и охватили работу решений в режиме шлюза и в режиме теневой копии. По итогам тестирования была подтверждены стабильная работа и корректная передача данных, а также полноценная интеграция решений в ИТ-ландшафт заказчиков. Результаты испытаний оформлены документально.

«Совместимость с CommuniGate Pro важна для наших клиентов: они получают полноценную защиту корпоративных коммуникаций без дополнительных доработок инфраструктуры. Мы высоко ценим открытость и профессионализм команды CommuniGate Pro», – сказал старший менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch Тимур Галиулин.

Postgres Pro Enterprise 18: встроенный in-memoryкеш и новые горизонты отказоустойчивости
Цифровизация

Сегодня совместное использование решений CommuniGate Pro и InfoWatch позволяет компаниям создавать независимую коммуникационную инфраструктуру. Интеграция дает организациям возможность контролировать передачу информации и предотвращать утечки, повышать уровень безопасности корпоративной почты и внутренних коммуникаций, соблюдать требования регуляторов к защите данных в государственных и корпоративных системах и при этом внедрять решения в существующую инфраструктуру без необходимости ее доработки.

«Тестирование подтвердило, что наши продукты корректно работают в связке и обеспечивают заказчикам надежную коммуникационную среду. Мы рады укреплять партнерство с InfoWatch и продолжать развивать совместимые решения для российского рынка», – отметил Александр Буравцов, директор по информационной безопасности CommuniGate Pro.

