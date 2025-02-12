АйТи Бастион - Синоникс

«Синоникс» — шлюз безопасного объединения изолированных сетей, предназначенный для использования в автоматизированных информационных системах для обработки данных. Решение работает на базе отечественной операционной системы Astra Linux SE и позволяет организовать безопасный обмен информацией между разными сетями или узлами одной сети в режиме передачи данных с контролем направления, предотвращая распространение киберугроз и вредоносного взаимодействия между сетями.