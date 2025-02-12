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АйТи Бастион Синоникс

АйТи Бастион - Синоникс

«Синоникс» — шлюз безопасного объединения изолированных сетей, предназначенный для использования в автоматизированных информационных системах для обработки данных. Решение работает на базе отечественной операционной системы Astra Linux SE и позволяет организовать безопасный обмен информацией между разными сетями или узлами одной сети в режиме передачи данных с контролем направления, предотвращая распространение киберугроз и вредоносного взаимодействия между сетями. 


12.02.2025 Разработчик «АйТи Бастион» обновил ПК «Синоникс» 3
05.09.2024 Система «Синоникс» получила новые функции 2
18.06.2024 Программный комплекс «Синоникс» включен в реестр российского ПО 4
24.04.2024 На базе протокола ICAP: «АйТи Бастион» и InfoWatch объединили решения 2
18.04.2024 «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» успешно интегрировали решения по протоколу ICAP 3
19.03.2024 «АйТи Бастион» подвела итоги 2023 года 1
22.02.2024 Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными 4
01.02.2024 Компания «АйТи Бастион» обновила продукт «Синоникс» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 20

АйТи Бастион и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи Бастион - IT Bastion 102 8
АйТи 1370 7
InfoWatch - Инфовотч 1017 2
Эшелон Технологии 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 1
HoneyCorn - Ханикорн 2 1
R-Vision - Р-Вижн 157 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7439 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2717 4
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 59 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1743 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6705 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12684 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 597 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 785 2
MFT - Managed File Transfer - Управляемая передача файлов - Безопасный корпоративный файловый обмен - Защищенный обмен файлами 62 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3839 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15982 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5388 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5050 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 1
Оповещение и уведомление - Notification 4651 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5740 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 373 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2137 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 659 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 603 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 59 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 781 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3889 1
Сетевая карта - Network card 125 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1566 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2169 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1241 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6273 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 336 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 883 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2947 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1439 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2227 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 4
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 4
Kaspersky Scan Engine 3 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 188 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 450 1
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 12 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 1
Родин Константин 27 4
Михеев Дмитрий 40 3
Бочкарев Сергей 49 2
Савченко Андрей 6 1
Галиулин Тимур 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 4
Энергетика - Energy - Energetically 5103 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2370 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4839 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 785 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 1
Металлы - Платина - Platinum 468 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3430 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 1
Аудит - аудиторский услуги 2678 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 73 1
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