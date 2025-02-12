АйТи Бастион Синоникс
«Синоникс» — шлюз безопасного объединения изолированных сетей, предназначенный для использования в автоматизированных информационных системах для обработки данных. Решение работает на базе отечественной операционной системы Astra Linux SE и позволяет организовать безопасный обмен информацией между разными сетями или узлами одной сети в режиме передачи данных с контролем направления, предотвращая распространение киберугроз и вредоносного взаимодействия между сетями.
АйТи Бастион и организации, системы, технологии, персоны:
|АйТи Бастион - IT Bastion 102 8
|АйТи 1370 7
|InfoWatch - Инфовотч 1017 2
|Эшелон Технологии 5 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 1
|HoneyCorn - Ханикорн 2 1
|R-Vision - Р-Вижн 157 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
|Родин Константин 27 4
|Михеев Дмитрий 40 3
|Бочкарев Сергей 49 2
|Савченко Андрей 6 1
|Галиулин Тимур 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145017 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 1
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