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ПК «Синоникс» получил сертификат соответствия в Белоруссии

Российская компания «АйТи Бастион» сообщает о получении сертификата соответствия на решение для контроля информационного обмена «Синоникс» в Белоруссии. Сертификат ОАЦ открывает возможности для использования ПК «Синоникс» не только в коммерческом секторе, но и в государственных организациях. Об этом CNews сообщили представители компании «АйТи Бастион».

Продукт компании «АйТи Бастион» для информационного обмена между изолированными информационными системами внесен в госреестр сертифицированных средств защиты информации Белоруссии (запись № BY/112 02.01. ТР027 036.01 01872 от 7 марта 2025 г.). В ходе аттестации экспертами ОАЦ был проведен аудит производства программного комплекса, а также серия проверок и тестирований на соответствие требованиям.

«Сертификация «Синоникса» в Республике Беларусь — это возможность для организаций и предприятий с критической информационной инфраструктурой снизить риски задержек выполнения процессов по информационному обмену, избежать провокации персонала и ошибок в протоколировании передачи данных, а также обезопасить рутинные процессы. Еще на этапе создания продукта мы видели его большой потенциал не только как современного средства безопасности, но и как средства обеспечения цифровизации предприятий. И следующая наша цель — получение соответствующего сертификата во ФСТЭК России», — отметил генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

Система «Синоникс» помогает офицерам ИБ и другим службам получать необходимую информацию из изолированного сегмента, а также своевременно и автоматизированно загружать обновления и синхронизировать политики. В продукте реализованы технологические интеграции с сетевым оборудованием, а также с такими востребованными решениями информационной безопасности, как Kaspersky Scan Engine, InfoWatch Traffic Monitor, Dr.Web Gateway Security Suite.

ПК «Синоникс» обеспечивает: быструю передачу данных и файлов между изолированными системами в одну или обе стороны; встречный контроль передаваемой информации; автоматизацию отправки журналов передачи данных в корпоративный SOC или SIEM в любом желаемом сегменте в режиме реального времени; наложение строгих и непреодолимых ограничений на передачу информации между изолированными системами.

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