Программный комплекс «Синоникс» включен в реестр российского ПО

По решению Минцифры РФ средство информационного обмена «Синоникс» включено в реестр отечественного программного обеспечению (запись в реестре №22866 от 14 июня 2024 г.). Программный комплекс «Синоникс» предназначен для автоматизации и контроля процессов передачи файлов и потоковых данных между физически изолированными сетями.

На момент включения в реестр Минцифры подтверждена совместимость продукта «АйТи Бастион» с решениями в области информационной безопасности «СКДПУ НТ», Kaspersky ScanEngine, Dr.Web for UNIX Gateways и Infowatch TrafficMonitor.

«Программный комплекс «Синоникс» был разработан для тех заказчиков, кому необходимо организовать файловый обмен или непрерывную передачу данных между закрытыми сетями – как двунаправленную, так и однонаправленную, сохраняя изоляцию сегментов сети. «Синоникс» не только избавляет от рисков, связанных с «человеком, у которого флешка», но и реализует целый ряд функций безопасности. И что особенно важно – делает это с позиции автоматизации рутинных ежедневных процессов», – сказал технический директор «АйТи Бастион» Дмитрий Михеев.

«Синоникс» произведён на базе отечественного оборудования в форм-факторе компактного одноюнитового (1U) корпуса. Продукт компании «АйТи Бастион» работает на операционной системе Astra Linux SE 1.7 и базово обеспечивает скорость передачи до 1 Гбит/с.

После включения в реестр российского ПО «Синоникс» соответствует параметрам проектов по импортозамещению в компаниях и организациях, которым необходимо автоматизировать и обеспечивать: доставку обновлений и других файловых объектов с возможностью дополнительных автоматизированных проверок, в том числе с использованием интеграций по протоколу ICAP с системами ИБ третьих производителей; доставку сетевой телеметрии по однонаправленному каналу; разграниченное управление информационным обменом; точечный доступ между выделенными информационными системами с определением направления информационного обмена; регистрацию событий в ходе информационного обмена.