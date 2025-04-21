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Савченко Андрей
Савченко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7509 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 691 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 741 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147572 3
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3178 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2906 1
|Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 42 1
|IEEE Access 13 2
|Известия ИД 645 1
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