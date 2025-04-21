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Индексная книга (каталог) CNews*
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Савченко Андрей



21.04.2025 «Лаборатория Касперского» и «Турбо» обеспечат высокую защиту бизнес-приложений 1
06.11.2024 «Чинт Электрик» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для безопасности РСУ 1
14.10.2024 20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО 1
18.04.2024 «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» успешно интегрировали решения по протоколу ICAP 1
08.12.2023 Российские ученые научили видеокамеры распознавать лица в 30 раз быстрее, чем раньше 1
07.12.2023 Ученые НИУ ВШЭ «персонализировали» подбор нейросети для распознавания лиц 1
10.10.2023 Подобрать нейросеть для распознавания лиц под разные устройства стало проще и быстрее 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Савченко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5001 2
АйТи 1377 1
АйТи Бастион - IT Bastion 105 1
Базальт СПО - BaseALT 684 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 437 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 284 1
Telegram Group 2136 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 79 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 516 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7509 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 691 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 741 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30297 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3238 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14442 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28559 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21063 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25826 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5236 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2995 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24539 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2248 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6780 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2259 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16254 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3132 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2006 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3008 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2746 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1356 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7500 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 65 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7875 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4114 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12905 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4768 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12351 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7745 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11329 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8007 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11407 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 637 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1077 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 640 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 78 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 773 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4093 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3478 1
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Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 52 2
FreePik 1096 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 553 1
АйТи Бастион - Синоникс 9 1
Kaspersky Scan Engine 4 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 119 1
Linux OS 10156 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 851 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - АКБ Барьер 274 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 941 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 493 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 164 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
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Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 490 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 803 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3544 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13928 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8947 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11075 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8173 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10049 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4939 1
IEEE Access 13 2
Известия ИД 645 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1118 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 387 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1550 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 972 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 59 1
РАН - Российская академия наук 1915 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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