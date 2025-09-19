Разделы

«Лаборатория Касперского» и CommuniGate Pro объединяют усилия для защиты пользователей корпоративной почты

«Лаборатория Касперского», разработчик решений в сфере кибербезопасности, и CommuniGate Pro, разработчик отечественной платформы корпоративных коммуникаций, подписали соглашение о технологическом партнёрстве.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет совместная работа, направленная на усиление механизмов защиты электронной почты от массовых и сложных угроз. Интегрированный SDK Kaspersky в продуктах CommuniGate Pro, как отмечают партнёры, уже доказал свою эффективность в реализованных проектах, и теперь компании намерены развивать это направление, расширяя возможности и предлагая заказчикам ещё более высокий уровень безопасности корпоративных коммуникаций.

В рамках партнёрства планируется расширенная интеграция почтовой платформы CommuniGate Pro с Kaspersky Security для почтовых серверов — комплексным решением для безопасности корпоративной почты и многоуровневой защиты от спама, вредоносных писем, любых форм фишинга и других угроз.

Также в рамках взаимодействия компании планируют развивать технологии, которые будут востребованы среди организаций на отечественном рынке, способствовать их широкому внедрению и продвижению.

«Расширенная интеграция технологий „Лаборатории Касперского“ позволит нам вывести защиту корпоративных коммуникаций на новый уровень. Наши пользователи получат удобную почтовую систему с возможностью защиты от актуальных киберугроз. Это особенно важно в условиях растущего числа атак и курса на импортозамещение, когда компании ищут надёжные российские комплексные решения», — сказал Антон Шпорт, директор коммерческого департамента CommuniGate Pro.

Интеграция решения «Лаборатории Касперского» в почтовый сервис CommuniGate Pro обеспечит защищённую корпоративную почту, основанную на современных интеллектуальных технологиях, включая противодействие сложным угрозам. Kaspersky Security для почтовых серверов обладает передовыми функциями фильтрации контента, антиспама, антифишинга, антивирусной защиты, а также обогащается глобальными данными о киберугрозах. Всё это в сочетании с функциональными возможностями CommuniGate Pro позволит обеспечить пользователям самый высокий уровень защиты корпоративной переписки и оперативное реагирование на новые угрозы.

«Результатом сотрудничества с CommuniGate Pro станет не только удобный, но и безопасный почтовый сервис с полноценной защитой от спама, фишинга, вредоносных вложений, — сказал Андрей Савченко, руководитель управления технологического лицензирования «Лаборатории Касперского». — Интеграция наших систем означает, что заказчикам не нужно будет дополнительно устанавливать отдельные решения для защиты корпоративной почты».

Обновлённая платформа CommuniGate Pro позволит корпоративным пользователям снизить риски для почтовой инфраструктуры и бизнеса, а также избежать возможных репутационных и финансовых потерь.

