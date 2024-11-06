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Кульнев Сергей

СОБЫТИЯ


06.11.2024 «Чинт Электрик» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для безопасности РСУ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кульнев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5594 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 161 1
Chint - Chint Electric - Чинт Электрик 10 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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