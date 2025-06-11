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Ученые Сбербанка и НИУ ВШЭ научили искусственный интеллект точнее распознавать человеческие эмоции

Ученые Центра практического Искусственного Интеллекта Сбербанка и Высшей школы экономики разработали инновационную систему распознавания эмоций, которая анализирует мимику, голос и речь одновременно. Исследование под названием «Временное моделирование с использованием TCN и трансформера для аудиовизуального распознавания эмоций» (Temporal Modeling via TCN and Transformer for Audio-Visual Emotion Recognition) опубликовано в материалах международной конференции AIST'24 и представлено в статье. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новая технология сочетает временные сверточные сети (TCN) и трансформерные мультимодальные архитектуры, что позволяет точнее учитывать изменения эмоционального состояния во времени. Система демонстрирует рост точности более чем на 10% по сравнению с лучшими моделями, которые анализируют только выражения лиц. Такую разработку можно использовать в бизнесе, безопасности и социальной сфере.

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Андрей Савченко, научный директор Центра Практического Искусственного Интеллекта Сбербанка: «Наша система делает взаимодействие человека и искусственного интеллекта более естественным и осмысленным. Мы научились не просто распознавать базовые эмоции, но и учитывать их динамику в реальных условиях — при разном освещении, фоновом шуме и других помехах. Это особенно важно для тех отраслей бизнеса, где понимание эмоций клиентов помогает повышать качество сервиса. Наша технология уже показывает отличные результаты в тестах, а в перспективе её можно адаптировать для виртуальных ассистентов, систем безопасности и даже телемедицины. Главное преимущество — гибкость. Аудиовизуальная модель работает даже при недостаточных данных, например, когда не видно лицо или плохо слышно голос».

Разработка актуальна для кол-центров, чтобы анализировать настроения клиентов, в маркетинговых исследованиях для оценки реакции на продукты, системах безопасности для выявления агрессии или паники, образовательных и медицинских сервисах. Учёные продолжают совершенствовать модель, чтобы сделать распознавание эмоций еще более точным и адаптивным.

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