«Аквариус» и «АйТи Бастион» договорились о реализации программного комплекса «Синоникс» на базе российской аппаратной платформы

Группа компаний «Аквариус» и российский разработчик решений в сфере информационной безопасности «АйТи Бастион» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества компаний программный комплекс «Синоникс» будет реализован на базе аппаратной платформы «Аквариус». Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Партнерство предусматривает разработку технических решений и интеграцию продуктов двух компаний. Первым шагом станет совместная реализация системы информационного обмена «Синоникс». Новая конфигурация будет поддерживать до 64 ГБ оперативной памяти и до 16 ТБ постоянной, а также получит поддержку SFP-интерфейса для повышения гибкости внедрения в ИТ-инфраструктуры заказчиков.

Решение будет развертываться в формате программно-аппаратного комплекса и обеспечит заказчикам возможность защищённой передачи данных и файлов между системами из несвязанных сетей. Такой подход позволяет исключить участие человека, минимизировать риски компрометации и соответствовать требованиям регуляторов к контролируемому информационному обмену.

«Сотрудничество с “АйТи Бастион” отражает наш стратегический фокус на создании интегрированных решений, соответствующих высоким требованиям информационной безопасности. Поддержка отечественных разработок и их масштабирование на наших аппаратных платформах — важный шаг в развитии доверенной ИТ-инфраструктуры», — сказал президент Производственной Компании «Аквариус» (ГК «Аквариус») Владимир Степанов.

Совместная работа позволит расширить возможности «Синоникса» и адаптировать его под различные высоконагруженные среды, что особенно актуально для госструктур, промышленных предприятий и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«Уже сформированы рабочие группы, и мы прорабатываем амбициозные инициативы. Развертывание “Синоникса” на платформе “Аквариус” — логичный шаг, который позволит нам вывести продукт на новый уровень», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.