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Prof-IT Group и «АйТи Бастион» подписали партнерское соглашение

Российский интегратор Prof-IT Group и компания «АйТи Бастион», разработчик решений в области информационной безопасности, объявляют о начале стратегического партнерства. Новое сотрудничество направлено на укрепление позиций сторон на рынке ИБ и расширение возможностей заказчиков по защите критически важных информационных активов.

«АйТи Бастион» разрабатывает решения в сфере информационной безопасности как для частных организаций, так и для государственного сектора с 2014 г. В портфеле компании продукты для контроля привилегированного доступа, автоматизации технических процессов и контроля информационного обмена.

СКДПУ НТ — это система для управления привилегированным доступом, обеспечивающая контроль и анализ поведенческой активности пользователей, выявление аномалий и оперативное реагирование на инциденты. Платформа построена на российской операционной системе Astra Linux SE, имеет сертификаты ФСТЭК России по УД-4 и МО НДВ-2, а также включена в Реестр отечественного ПО.

«Синоникс» — средство контроля информационного обмена, предназначенное для безопасной передачи данных между изолированными сегментами сети. Решение обеспечивает физическую изоляцию, контроль передачи информации, разграничение зон ответственности и автоматизированную проверку файлов перед обменом.

В рамках сотрудничества Prof-IT Group будет оказывать услуги по внедрению и технической поддержке ключевых продуктов «АйТи Бастион»: PAM-платформы СКДПУ НТ и ПК «Синоникс».

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«Мы уверены, что сотрудничество с «АйТи Бастион» позволит нашим клиентам получить доступ к передовым отечественным решениям в сфере ИБ. Prof-IT Group обладает наработанным опытом внедрения ИБ-систем в сложные инфраструктуры, и мы рады присоединиться к команде, которая делает российский рынок технологически независимым», — отметил Алексей Щербаков, руководитель направления по цифровой инфраструктуре Prof-IT Group.

«Начало партнерства с Prof-IT Group — важный шаг для масштабирования наших решений и повышения их доступности. Отрадно, что партнёр обладает интеграционным опытом и экспертизой в области промышленных предприятий. Это позволит производственному сектору применять наиболее эффективные решения кибербезопасности, — сказала Надежда Кодий, менеджер по работе с ключевыми партнерами компании «АйТи Бастион».

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