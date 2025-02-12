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Разработчик «АйТи Бастион» обновил ПК «Синоникс»

Компания «АйТи Бастион» сообщает о релизе версии 1.6 средства информационного обмена «Синоникс», предназначенного для автоматизации передачи данных и файлов между информационными системами из несвязанных сетей. Новая версия продукта получила улучшения в области безопасности, автоматизации и системы самодиагностики. Это стало возможным благодаря появлению механизма уведомлений, добавлению встроенного антивируса и обновлению существующих функций. Об этом CNews сообщили представители компании «АйТи Бастион».

Реализован механизм автоматического оповещения о важных событиях по электронной почте: получение доступа к административной консоли, изменение конфигурации, фиксация ошибок при передаче файлов и другие параметры. Это позволит пользователю оперативно отслеживать состояние системы и реагировать на возникающие проблемы.

Программный комплекс «Синоникс» теперь оснащен встроенным антивирусом Kaspersky AV для каждого из узлов. Это позволит анализировать объекты на наличие ВПО без необходимости использования внешних антивирусных средств.

После обновления ПК «Синоникс» может забирать файлы из файлового хранилища по расписанию и после проведения необходимых проверок передавать их на другой узел. За счет совместного использования функций PUSH и PULL обеспечивается процесс полной автоматизации получения и передачи данных по заданному графику между изолированными системами и сетями.

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Версия 1.6 предлагает возможность подключения внешнего USB-накопителя к аппаратной платформе ПК «Синоникс» без необходимости ручной передачи по сети. Файлы с него автоматически проходят встречные проверки на узлах, согласно заданному профилю и правилу. После чего безопасные файлы могут быть отправлены в файловое хранилище закрытого контура. Также доступен обратный процесс получения данных на USB-накопитель из закрытого конкура в соответствии с заданными политиками безопасности.

«Мы реализовали возможность использования более одной внешней системы в рамках профиля проверки, что позволит гарантированно подключаться к доступному ICAP-серверу. Помимо этого, обновление «Синоникса» позволяет работать с несколькими кластерами, которые могут состоять из разных систем, к примеру, антивирусов. А проверять файлы теперь можно сразу с помощью нескольких решений разных классов: сначала проверка DLP, далее через антивирус или SandBox. Кроме того, в обновленной версии появилась возможность экспорта и импорта файлов конфигурации, содержащих все необходимые параметры для оперативного восстановления работы узла продукта. Релиз 1.6 вобрал в себя и улучшения с точки зрения использования, и с точки зрения безопасности и прозрачности процесса обмена данными между системами», – отметил Константин Родин, заместитель директора по развитию бизнеса «АйТи Бастион».

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