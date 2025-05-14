На платформе «СЛМетрикс» от «Академии Softline» стала доступна сертификация специалистов по работе с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor

«Академия Softline» (ГК Softline) объявляет о запуске нового сертификационного экзамена на платформе «СЛМетрикс». Теперь специалисты могут подтвердить свои знания и навыки по использованию и администрированию InfoWatch Traffic Monitor в формате независимого онлайн-тестирования. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Новая сертификация предназначена для широкой аудитории: студентов ИТ-направлений, действующих ИТ-специалистов и профессионалов в области информационной безопасности. Экзамен разработан экспертами Академии InfoWatch и интегрирован в экосистему продуктов «Академии Softline».

Сертификационный экзамен включает 35 вопросов, охватывающих ключевые аспекты работы с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor. Проверяются компетенции по настройке серверов, агентов и политик безопасности, контролю передачи данных, мониторингу и аудиту событий, формированию отчетов и другим важным функциям системы.

Объективность и достоверность проверки обеспечивается независимой платформой «СЛМетрикс» с применением передовых технологий для прокторинга. Это обеспечивает честность прохождения экзамена и высокую ценность получаемого сертификата на рынке труда.

«Платформа «СЛМетрикс» продолжает активно развиваться. Присоединение InfoWatch к нашему портфелю вендоров – очередной важный шаг в построении комплексной системы независимой сертификации. За время работы платформы мы создали надежный фундамент, и сейчас активно масштабируем экосистему, привлекая ключевых игроков из различных сегментов ИТ-рынка. Это позволит нам реализовать амбициозную задачу – создать единую систему профессиональной ИТ-сертификации в России, отвечающую современным вызовам цифровой трансформации», — сказал Игорь Морозов, руководитель «Академии Softline».

«Сертификация на знание продукта от вендора важна для подтверждения квалификации студентов и специалистов. Она позволяет создавать и расширять репрезентативное профессиональное портфолио. Подтверждающий навыки работы с системой InfoWatch Traffic Monitor сертификат повысит ценность кандидата на рынке труда», — отметил Сергей Харитонов, отметил директор департамента образования и науки ГК InfoWatch.