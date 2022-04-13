В «МойОфис Почта» реализована интеграция с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и InfoWatch, российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности организаций, объявляют о совместимости «МойОфис Почта» и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

В ходе проведенного функционального тестирования компании-разработчики подтвердили успешное обнаружение DLP-системой конфиденциальных данных в почтовых сообщениях, файлах вложений и фотографиях, в том числе для получателей из списка «скрытая копия». В случае обнаружения системой конфиденциальных данных и нарушении политик безопасности DLP-система InfoWatch Traffic Monitor блокирует пересылку сообщений и оповещает сотрудников безопасности об инциденте.

Дополнительно была проведена проверка возможности администратором одобрить или заблокировать пересылку таких данных по почте. Кроме этого, эксперты оценивали возможность блокировки сохранения конфиденциальных данных (содержащихся в теле письма или файлах вложений) на сервере в виде черновиков при работе через тонкие клиенты. Это позволяет следить за ситуацией, когда сотрудник находится во внутреннем контуре безопасности, сохраняет конфиденциальные данные на сервере со своего АРМ, а затем получает к ним доступ извне, например, с собственного ПК, ноутбука, планшета или мобильного телефона. В этом случае, система обнаружит и заблокирует отправку таких данных. Также невозможность сохранения подобной информации на сервере в виде черновиков позволяет исключить случаи несанкционированного (случайного или преднамеренного) ознакомления с ней администратора.

«В условиях объявленного критического уровня угроз такая интеграция отечественных продуктов между собой помогает заказчикам решить насущную проблему — организовать работу своих сотрудников так, чтобы не потерять в эффективности при переходе на отечественную ИТ-инфраструктуру и при этом усилить безопасность работы с информацией, — сказал Александр Клевцов, руководитель направления InfoWatch Traffic Monitor. — Сохранность конфиденциальной информации является важнейшей задачей любой организации и от правильности выбора средств мониторинга и защиты зависит непрерывность бизнес-процессов, отсутствие финансовых и репутационных рисков».

«Совместимость российских программ необходима для всех пользователей ПО, — отметил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «МойОфис». — ИТ-специалисты, которые обслуживают уже существующие информационные системы, должны быть уверены в том, что переход на новый для них продукт не приведет к остановке бизнес-процессов организации. Заказчикам отечественных решений также требуется подтверждение их полной совместимости при реализации программ цифровой трансформации, так как от этого, фактически, будет зависеть работоспособность всей инфраструктуры. И, наконец, руководители организаций должны быть уверены в том, что критичные данные, отправленные через “МойОфис Почта”, будут обнаружены DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor и не нарушат допустимые границы информационного обмена».

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«МойОфис Почта» – почтовая система, которая включает почтовый сервер и приложения для работы с электронными сообщениями, контактами и календарём в организациях с численностью до 30 тыс. сотрудников. «МойОфис Почта» позволяет работать на компьютерах, мобильных устройствах и в веб-браузерах.

«МойОфис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. МойОфис создает продукты с 2013 г. Все решения «МойОфис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

ГК InfoWatch — российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций. Продуктовый портфель компании содержит эффективные решения по защите предприятий от наиболее актуальных внутренних и внешних угроз.