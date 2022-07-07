Infowatch Traffic Monitor интегрирован с tada.team

Специалисты ГК Infowatch, российского вендора в сфере информационной безопасности, и tada.team, отечественного разработчика приложения для управления бизнесом, объявили об успешной интеграции собственных продуктов. В результате проведенных тестов на совместимость установлено корректное функционирование DLP-системы Infowatch Traffic Monitor и приложения для рабочих коммуникаций tada.team.

Актуальность отечественных программных продуктов продиктована не только стремлением российских компаний к импортонезависимости, но и важностью обеспечения безопасной среды для ведения бизнеса. Сегодня на первый план вышли решения для корпоративных коммуникаций, превосходящие традиционные рабочие инструменты в виде электронной почты. Переход на удаленный или гибридный формат работы сотрудников после пандемии предопределил более строгую необходимость контроля рабочего пространства. Интеграция двух продуктов позволяет Infowatch Traffic Monitor обеспечивать защиту передачи данных, содержащих конфиденциальную информацию.

СЕО tada.team Андрей Демин сказал: «Мы заинтересованы в предоставлении рынку эффективной платформы не только для коммуникаций в рамках единого корпоративного пространства, но и для решения бизнес-задач за счет бесшовного перехода внутри приложения. Во многих компаниях установлены средства защиты информации от компании Infowatch. И одновременно с этим крупнейшие корпорации в РФ проявляют интерес к нашей коммуникационной платформе. Поэтому наше сотрудничество — это очередной шаг вперед для создания защищенной корпоративной среды».

Приложение tada.team включает такие инструменты как мессенджер с расшифровкой аудиосообщений в текст, аудио- и видеозвонки с демонстрацией экрана, календарь и доску задач с мониторингом сроков и статуса выполнения. Предназначено для использования как в небольших, так и крупных компаниях.

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Рустам Фаррахов, руководитель отдела развития продуктов ГК Infowatch, отметил: «Каналы коммуникаций в виде мессенджеров получили свою популярность за счет удобства использования и скорости принятия решений. Не удивительно, что именно они доминируют при анализе каналов утечек. Поэтому на смену общению в несанкционированных мессенджерах приходят развитые коммуникационные платформы, позволяющие оперативно контактировать и решать рабочие вопросы легко, быстро и, самое главное, безопасно. Мы наращиваем свои интеграционный возможности с российскими разработчиками для предоставления рынку максимально быстрой и простой перестройки ИТ-инфраструктуры и адаптации к текущим реалиям».