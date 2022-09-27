DLP InfoWatch совместима со службами каталогов российских ОС

InfoWatch сообщила о поддержке системой предотвращения утечек конфиденциальной информации и анализа коммуникаций (DLP) InfoWatch Traffic Monitor служб каталогов по управлению идентификацией пользователей от отечественных разработчиков операционных систем SambaDC, FreeIPA на базе ОС «Ред ОС» и «Альт Сервер», а также Astra Linux Directory Pro на ОС Astra Linux.

Ускоренное импортозамещение требует инструментов для эффективной миграции на программное обеспечение российского происхождения, в том числе в части операционных систем (ОС). Заявленная поддержка ОС в большинстве случаев означает, что определенное ПО будет работать на сервере или рабочей станции под управлением этой системы. Однако этого недостаточно для полноценного импортозамещения в виду специфики централизованного управления учетными записями пользователей, группами, рабочими станциями при помощи служб каталогов и групповых политик. На их основе осуществляется управление значительной части ИТ-инфраструктуры.

«Поэтому крайне важно, говорить не только о поддержке каким-либо корпоративным ПО отечественной ОС – это просто факт работы под ней. Этого недостаточно, так как оно должно поддерживать отечественные службы каталогов. Применительно к нашему продукту InfoWatch Traffic Monitor поддержка доменной службы означает, что DLP-система должна быть интегрирована с ней и уметь подхватывать из нее пользователей и группы и т.д. Это не просто поддержка операционных систем на рабочих станциях, но и интеграция с каталогом, что крайне важно с точки зрения управления корпоративной ИТ-инфраструктурой и применения средств защиты информации, которые должны плотно вписываться в этот ландшафт. Это особенно актуально при переходе c повсеместно используемой ранее Active Directory от Microsoft», – сказал Андрей Арефьев, директор по инновационным проектам ГК InfoWatch.

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Таким образом, в результате поддержки служб каталогов, являющихся неотъемлемой частью ИТ-инфраструктуры, обеспечена поддержка синхронизации со стороны сервера InfoWatch Traffic Monitor с службами каталогов, поддержанных компаниями «Ред софт», ГК Astra Linux и «Базальт СПО» авторизованных в используемой службе каталогов. Для российских организаций это означает решение одной из проблем – поддержка InfoWatch Traffic Monitor новых ОС позволяет быстро и безопасно отказаться от компонентов Microsoft на серверной части, а также обеспечить конкурсные требования при выборе ИТ-решений.