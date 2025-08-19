Разделы

Безопасность
|

InfoWatch Traffic Monitor интегрируется с Secret Cloud Enterprise для комплексной защиты корпоративных данных

ГК InfoWatch и компания Secret Technologies заключили стратегическое технологическое партнерство. В рамках сотрудничества реализована интеграция защищенного корпоративного файлового сервиса Secret Cloud Enterprise (SCE) и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor.

Интеграция SCE с InfoWatch Traffic Monitor позволяет предприятиям автоматизировать процесс выявления, классификации и защиты конфиденциальных данных при загрузке, передаче и совместной работе с файлами. Благодаря интеграции все файлы, загружаемые в Secret Cloud Enterprise, проходят анализ с помощью InfoWatch Traffic Monitor. В случае обнаружения чувствительной информации в файле автоматически применяются метки безопасности, а действия пользователя с такими файлами регулируются корпоративными политиками доступа.

Автоматическая проверка файлов в SCE на наличие конфиденциальной информации с использованием передовых алгоритмов InfoWatch Traffic Monitor проходит в режиме реального времени. В SCE реализованы рекомендательный и принудительный режимы назначения меток безопасности. В рекомендательном режиме система предлагает подходящую метку на основе содержимого документа, которую пользователь может принять или изменить. В принудительном режиме метка назначается автоматически или строго по правилам политики безопасности, что обеспечивает надежную защиту данных и гибко учитывает рабочие задачи, соответствуя требованиям информационной безопасности.

Интеграция реализована по защищенным протоколам, поддерживает импорт и экспорт политик безопасности, и автоматическое обновление категорий объектов защиты из InfoWatch Traffic Monitor. Это обеспечивает быструю адаптацию файлообмена к новым требованиям внутренней безопасности и нормам регуляторов, а также позволяет эффективно противостоять новым способам хищения информации и реализации несанкционированного доступа к данным. Такой подход обеспечивает масштабируемость и адаптивность решений под требования любой отрасли и масштаба бизнеса.

«Динамика развития киберугроз в корпоративном и государственном сегментах требует уделять повышенное внимание защищенности облачных решений. Интеграция InfoWatch Traffic Monitor и применяемого для совместной работы и управления файлами Secret Cloud Enterprise позволит ответить на запросы самых требовательных заказчиков, в том числе операторов КИИ», — сказал директор департамента развития продуктов ГК InfoWatch Рустам Фаррахов.

«Мы уверены, что новое совместное решение позволит корпоративным клиентам повысить устойчивость к внутренним и внешним угрозам, а также обеспечить соответствие действующему законодательству в сфере защиты информации», — отметил Леонид Варламов, заместитель генерального директора компании Secret Technologies.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Управление задачами

Найден подпольный завод, продающий полумертвые жесткие диски под видом новых. Россию тоже зацепило

Около 10% организаций в России перевели кадровый документооборот в цифру

Microsoft превзошла саму себя. Обновление Windows 11 уничтожает накопители SSD на аппаратном уровне

Российские компании внедряют КЭДО даже со штатом в 3 человека

Новые атаки на Android-смартфоны. Троян вытягивает деньги из банковских приложений через NFC

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: