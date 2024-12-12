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Security Vision сертифицирована ФСБ России

По итогам экспертных исследований платформа Security Vision признана соответствующей требованиям ФСБ России к программному обеспечению, используемому в информационных и телекоммуникационных системах специального назначения (в части выявления недекларированных возможностей по 4 уровню контроля). Разрешается применение платформы для обработки информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

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Полученное заключение Центра информационной безопасности ФСБ России позволяет использовать Security Vision в ИТКС специального назначения для нужд органов власти, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.



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