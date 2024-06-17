Студенты МГУ освоили возможности платформы NBT от «Норбит»

«Норбит» и экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова подвели итоги совместной специализированной программы для студентов третьего курса, которая стартовала в 2023 г. Более 40 молодых специалистов учились проектировать бизнес-приложения на no-code платформе NBT. Восемнадцать из них защитили проекты и получили соответствующие дипломы. В дальнейшем они смогут пройти практику в компании, а в будущем стать сотрудниками одного из ведущих ИТ-интеграторов. Об этом CNews сообщили представители «Норбит».

В течение учебного года третьекурсники работали над автоматизацией бизнес-процессов самых разных компаний – автосалона, гостиницы, сети быстрого питания, кикшеринга, сервиса по уходу за животными и другими. Для них эксперты «Норбит» проводили семинары и тренинги. Первый этап занятий был посвящен описанию и построению моделей предметной области – концептуальной, ролевой, последовательности действий и онтологической.

Во второй части обучения студенты перешли к реализации проектов на no-code платформе NBT. Она позволяет быстро прототипировать приложения уровня предприятия, цифровизировать ключевые бизнес-процессы и эффективно управлять ими. Кроме этого, по заявке ГУП ВДНХ был разработан действующий прототип приложения «Организация прохождения практики студентами вузов на предприятии».

Юрий Липунцов, д.э.н., и.о. заведующего кафедрой экономической информатики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «Вузам сейчас важно готовить не просто подкованных в теории специалистов. Нужны те, кто в состоянии реализовать свои идеи на практике. В синергии с командой НОРБИТ мы смогли создать курс, в рамках которого ребята освоили быстрое прототипирование предметных областей, которые интересуют заказчиков. No-code как нельзя лучше подходит для таких задач. Мы не планируем останавливаться — в следующем учебном году будет реализовано уже больше 50 проектов по разным отраслевым направлениям».

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Программа для МГУ стала нашим первым экспериментом такого уровня и масштаба. Мы и профессорско-преподавательский состав убедились, что это интересно, прежде всего, студентам. Они видят, как могут применить полученные навыки. Планируем распространить этот опыт на другие учебные заведения. В частности, переговоры ведутся с несколькими колледжами и вузами».