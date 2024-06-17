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Студенты МГУ освоили возможности платформы NBT от «Норбит»

«Норбит» и экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова подвели итоги совместной специализированной программы для студентов третьего курса, которая стартовала в 2023 г. Более 40 молодых специалистов учились проектировать бизнес-приложения на no-code платформе NBT. Восемнадцать из них защитили проекты и получили соответствующие дипломы. В дальнейшем они смогут пройти практику в компании, а в будущем стать сотрудниками одного из ведущих ИТ-интеграторов. Об этом CNews сообщили представители «Норбит».

В течение учебного года третьекурсники работали над автоматизацией бизнес-процессов самых разных компаний – автосалона, гостиницы, сети быстрого питания, кикшеринга, сервиса по уходу за животными и другими. Для них эксперты «Норбит» проводили семинары и тренинги. Первый этап занятий был посвящен описанию и построению моделей предметной области – концептуальной, ролевой, последовательности действий и онтологической.

Во второй части обучения студенты перешли к реализации проектов на no-code платформе NBT. Она позволяет быстро прототипировать приложения уровня предприятия, цифровизировать ключевые бизнес-процессы и эффективно управлять ими. Кроме этого, по заявке ГУП ВДНХ был разработан действующий прототип приложения «Организация прохождения практики студентами вузов на предприятии».

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Юрий Липунцов, д.э.н., и.о. заведующего кафедрой экономической информатики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «Вузам сейчас важно готовить не просто подкованных в теории специалистов. Нужны те, кто в состоянии реализовать свои идеи на практике. В синергии с командой НОРБИТ мы смогли создать курс, в рамках которого ребята освоили быстрое прототипирование предметных областей, которые интересуют заказчиков. No-code как нельзя лучше подходит для таких задач. Мы не планируем останавливаться — в следующем учебном году будет реализовано уже больше 50 проектов по разным отраслевым направлениям».

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Программа для МГУ стала нашим первым экспериментом такого уровня и масштаба. Мы и профессорско-преподавательский состав убедились, что это интересно, прежде всего, студентам. Они видят, как могут применить полученные навыки. Планируем распространить этот опыт на другие учебные заведения. В частности, переговоры ведутся с несколькими колледжами и вузами».

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