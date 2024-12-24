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Исламов Альберт



24.12.2024 CTI обновила решение «CTI Мониторинг» 1
14.10.2024 Решения CTI помогут бизнесу сэкономить на оборудовании для видео-конференц-связи 1
18.04.2024 Проблемы контактных центров, влияющие на операционные расходы бизнеса. Опрос системного интегратора CTI 1
21.03.2024 CTI и «Норбит» помогут бизнесу упростить цифровую трансформацию 1
24.05.2023 Интегратор CTI представил CTI JAM – мультимедиа шлюз для аппаратных кодеков ВКС 1
19.12.2022 CTI внедрила систему «Нестор.Brief» в Smart Room 1
07.12.2022 Специалисты CTI развернули систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
08.11.2021 CTI представит решения на стыке технологий UC и IIoT 1
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос 1
16.01.2020 Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Исламов Альберт и организации, системы, технологии, персоны:

CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Google LLC 11775 2
Microsoft Corporation 24625 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
Omilia 4 1
МегаФон 8805 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Biocad - Биокад 78 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
Veeam Software 318 1
UIPath 101 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Nutanix 98 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Cisco Systems 5114 1
Прогноз 1650 1
Ракурс НПФ 160 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Wiren Board 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Crestron 100 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Telegram Group 1983 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Альфа-Банк 1769 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 1
Транснефть 299 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 2
Умные платформы 1682 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
Микрофон - Microphone 2501 2
Видеокамера - Camcorder 2263 2
Linux OS 9937 2
Microsoft Windows 15657 2
CTI Monitoring - CTI Мониторинг 3 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Microsoft Office 365 940 1
IBM Public Cloud 26 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Red Hat Virtualization Suite - RHV 15 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Обращения граждан 227 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
ЦРТ Нестор.BRIEF 6 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
CTI JAM - мультимедиа шлюз для аппаратных кодеков ВКС 1 1
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
CTI Smart Room 1 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Туманян Давид 3 2
Бегун Платон 8 1
Бибетко Наталия 1 1
Соколов Павел 14 1
Лобов Сергей 27 1
Липский Денис 3 1
Шпак Василий 223 1
Шадаев Максут 1008 1
Касаев Сергей 27 1
Жаров Владимир 1 1
Заянц Илья 46 1
Паршин Максим 316 1
Ушаков Анатолий 41 1
Соловьев Сергей 70 1
Смирнова Татьяна 33 1
Тутаев Михаил 47 1
Павловский Святослав 3 1
Веселова Алина 2 1
Краснов Михаил 84 1
Синельников Александр 27 1
Мингова Валерия 27 1
Виноградов Артём 28 1
Тавадзе Марина 28 1
Данилов Михаил 31 1
Спиридонов Иван 26 1
Барилкин Виктор 29 1
Гваришвили Владимир 26 1
Урусов Виктор 127 1
Костин Сергей 36 1
Касимов Денис 22 1
Кудашев Константин 13 1
Натрусов Артем 284 1
Бадалов Андрей 65 1
Чаркин Евгений 296 1
Иванов Никита 11 1
Клявин Владимир 47 1
Казарин Станислав 175 1
Барсуков Сергей 31 1
Солопов Вячеслав 37 1
Агапкин Алексей 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Украина 7608 1
Грузия 1240 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Европа 21767 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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