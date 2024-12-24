Исламов Альберт
Исламов Альберт и организации, системы, технологии, персоны:
|Туманян Давид 3 2
|Бегун Платон 8 1
|Бибетко Наталия 1 1
|Соколов Павел 14 1
|Лобов Сергей 27 1
|Липский Денис 3 1
|Шпак Василий 223 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Касаев Сергей 27 1
|Жаров Владимир 1 1
|Заянц Илья 46 1
|Паршин Максим 316 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Соловьев Сергей 70 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Тутаев Михаил 47 1
|Павловский Святослав 3 1
|Веселова Алина 2 1
|Краснов Михаил 84 1
|Синельников Александр 27 1
|Мингова Валерия 27 1
|Виноградов Артём 28 1
|Тавадзе Марина 28 1
|Данилов Михаил 31 1
|Спиридонов Иван 26 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Гваришвили Владимир 26 1
|Урусов Виктор 127 1
|Костин Сергей 36 1
|Касимов Денис 22 1
|Кудашев Константин 13 1
|Натрусов Артем 284 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Иванов Никита 11 1
|Клявин Владимир 47 1
|Казарин Станислав 175 1
|Барсуков Сергей 31 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
|Театральный институт имени Бориса Щукина 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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