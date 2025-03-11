Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

Рынок коммуникационного ПО в России 2025

Отраслевой ресурс о технологиях видеоконференцсвязи и объединенных коммуникациях «Видео+Конференция» совместно с компанией «Труконф» подготовил исследование рынка коммуникационного ПО в России. Анкетирование прошли более 628 верифицированных специалистов, которые внедряют и обслуживают системы видеосвязи и корпоративные мессенджеры. География: 17 городов России. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

Результаты опроса 628 верифицированных специалистов, которые внедряют и обслуживают системы видеосвязи и корпоративные мессенджеры.

Уровень импортозамещения: 39%

konf1_700.jpg

Несмотря на санкции и политику импортозамещения, иностранные вендоры все еще пользуются спросом в России. Однако график в 2024 г. немного сдвинулся в пользу российского ПО.

Уже 39% опрошенных экспертов подтверждает, что в их компаниях используется только российское решение для видеоконференций, год назад было 33%.

27% используют и отечественное, и зарубежное решение. Только зарубежное до сих пор использует четверть опрошенных специалистов.

konf2_700.jpg

Только 34% тех, кто использует иностранное решение, оплачивают его. 66% пользуются западными продуктами бесплатно.

В «Труконф» подсчитали, что в среднем одна часовая конференция на 100 абонентов может обходиться провайдеру в 10$. Если вы используете сервис бесплатно, то возможно провайдер монетизирует ваши данные. Скандалов вокруг Zoom было достаточно за последние несколько лет.

konf3_700.jpg

Zoom и Microsoft всё ещё держатся в топе рейтинга, они не отказывались от поставок бесплатных версий. Кто-то до сих пор поддерживает в рабочем состоянии системы Cisco, официально прекратившего работу в стране еще в марте 2022 г.

konf4_700.jpg

По сравнению с 2021 г. видно, как в топ рейтинга поднимаются российские решения. С введением санкций на рынке появилось много новых продуктов с функционалом ВКС.

На форуме «Видео+Конференция 2024» генеральный директор СиТиАй-НТЦ Альберт Исламов озвучил цифру +30 российских программных клиентов для цифрового общения только в 2024 году, в основном это open source.

Далеко не все выживут. Российские разработчики ВКС характеризуют рынок как небольшой. Мониторинг открытых источников показал, что в сумме ведущие российские разработчики ВКС по итогам 2023 года заработали всего порядка 7,5 млрд. руб. с учетом дебиторской задолженности. «Труконф» оценивает объем отечественного рынка как <1% от мирового.

Уже началась консолидация. Летом 2022 г. МТС купил проект Webinar, который теперь называется «МТС Link». В ноябре 2024-го «МТС Link» приобрел вендора Vinteo, выручка которого сократилась на 27% в 2023 г.

Малым и средним предприятиям стал доступен выбор отечественных облачных решений, которые постепенно обрастают функционалом для бизнеса — «Яндекс», VK и Сбербанк набирают популярность. Многие отечественные решения даже не встречались раньше в анкетах.

Облако или локальный сервер

konf5_700.jpg

59% предпочитают локальное развертывание. Облачный сервис выбирают всего 13%. Все меньше становится неопределившихся.

В этом вопросе интересны европейские тенденции. Там идет пересмотр ценности и безопасности облачных услуг. Лидирующие позиции на мировом рынке в этой сфере занимают американские вендорыAmazon, Google, Microsoft, Zoom. В связи с политической ситуацией европейские регуляторы считают использование чужих сервисов в госсекторе, образовании и крупном бизнесе небезопасным.

konf6_700.jpg

В таблице видно, как растет предпочтение локального развертывания с ростом количества сотрудников в компании.

Новые технологии и привычки

konf7_700.jpg

Регулярно работают на ходу все так же около 20% специалистов.

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

В условиях санкций стали недоступны многие комфортные мобильные приложения, особенно их полнофункциональные платные версии. Российские вендоры пока активно дорабатывают свои продукты.

konf8_700.jpg

72% опрошенных специалистов все еще не завели архив, не хранят централизованно записи собраний и видеовстреч. Записывают встречи только для тех кто пропустил.

Значимой динамики в этом вопросе не происходит. Да и вряд ли произойдет именно с точки зрения хранения видео. Значительный скачок произошел в обработке записей с помощью ИИ и извлечении только значимой информации. Это существенно упрощает работу с контентом.

kofn9_700.jpg

Специальными сервисами для расшифровки и обработки результатов встречи пользуется всего 3% опрошенных. Стоит дождаться результатов 2025 г., потому что именно 2024 г. принес российскому рынку много анонсов. Доступные отечественные разработки для протоколирования на серьезном корпоративном уровне еще только набирают клиентов.

konf10_700.jpg

Для языковых моделей и ИИ-помощников 2023 г. был годом взрывного роста, но не у нас. И даже 2024 г. не привнес эти технологии в бизнес-процессы. Судя по анкетированию, используют чат-боты в работе только 18% опрошенных.

В это время мировой рынок перешагнул на уровень ИИ-агентов, которые выполняют простые задачи за вас. Подобные решения уже тестируют и Microsoft, и Google, и Zoom.

Субъективная безопасность

kofn11_700.jpg

Уже 54% специалистов беспокоятся о возможном доступе злоумышленников к незакрытой камере. Год назад было 49%.

konf12_700.jpg

Выросло до 48% и количество тех, кто принимает меры и блокирует камеру вне сеанса связи.

kofn13_700.jpg

По-прежнему 64% наших экспертов уверены в том, что их системы не подвергались взлому. 12% сигнализируют о том, что вмешательства извне имели место. Здесь ситуация не изменилась.

Как проводится исследование

В 2024 г. с марта по декабрь побывали в 17-ти городах и получили обратную связь от 600+ специалистов: Владивосток; Волгоград; Екатеринбург; Иркутск; Красноярск; Москва; Нижний Новгород; Новосибирск; Омск; Оренбург; Пермь; Ростов-на-Дону; Самара; Санкт-Петербург; Саратов; Ставрополь; Хабаровск

Кто наши эксперты

Участники исследования — это руководители и специалисты ИT-отделов, которые занимаются корпоративными коммуникациями. Все, кто переводит сотрудников на дистанционный режим, внедряет и обслуживает системы видеоконференцсвязи, оборудует переговорные пространства, проводит вебинары и онлайн-мероприятия, учит дистанционно.

konf14_700.jpg

По сфере деятельности ⅔ — это представители ИТ-отрасли, телекома, госструктур и промышленности. Также традиционно темой ВКС интересуются в системе образования.

konf15_700.jpg

12% занимаются вопросами ИТ в крупных корпорациях, где число сотрудников превышает 10 тыс. 27% — крупный бизнес или госорганы, где работает до 10 тыс. человек. 20% опрошенных работают в компаниях с количеством сотрудников от 300 до одной тыс. человек. 41% — малый и средний бизнес со штатом до 300 человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

«СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство

В Лужниках состоится ежегодный заплыв айтишников SWIMIT

Российский разработчик ПО для финтеха заработал на бирже 540 миллионов

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Российские маркетплейсы очистят от товаров с нецензурной лексикой

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще