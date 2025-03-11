Рынок коммуникационного ПО в России 2025

Отраслевой ресурс о технологиях видеоконференцсвязи и объединенных коммуникациях «Видео+Конференция» совместно с компанией «Труконф» подготовил исследование рынка коммуникационного ПО в России. Анкетирование прошли более 628 верифицированных специалистов, которые внедряют и обслуживают системы видеосвязи и корпоративные мессенджеры. География: 17 городов России. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

Результаты опроса 628 верифицированных специалистов, которые внедряют и обслуживают системы видеосвязи и корпоративные мессенджеры.

Уровень импортозамещения: 39%

Несмотря на санкции и политику импортозамещения, иностранные вендоры все еще пользуются спросом в России. Однако график в 2024 г. немного сдвинулся в пользу российского ПО.

Уже 39% опрошенных экспертов подтверждает, что в их компаниях используется только российское решение для видеоконференций, год назад было 33%.

27% используют и отечественное, и зарубежное решение. Только зарубежное до сих пор использует четверть опрошенных специалистов.

Только 34% тех, кто использует иностранное решение, оплачивают его. 66% пользуются западными продуктами бесплатно.

В «Труконф» подсчитали, что в среднем одна часовая конференция на 100 абонентов может обходиться провайдеру в 10$. Если вы используете сервис бесплатно, то возможно провайдер монетизирует ваши данные. Скандалов вокруг Zoom было достаточно за последние несколько лет.

Zoom и Microsoft всё ещё держатся в топе рейтинга, они не отказывались от поставок бесплатных версий. Кто-то до сих пор поддерживает в рабочем состоянии системы Cisco, официально прекратившего работу в стране еще в марте 2022 г.

По сравнению с 2021 г. видно, как в топ рейтинга поднимаются российские решения. С введением санкций на рынке появилось много новых продуктов с функционалом ВКС.

На форуме «Видео+Конференция 2024» генеральный директор СиТиАй-НТЦ Альберт Исламов озвучил цифру +30 российских программных клиентов для цифрового общения только в 2024 году, в основном это open source.

Далеко не все выживут. Российские разработчики ВКС характеризуют рынок как небольшой. Мониторинг открытых источников показал, что в сумме ведущие российские разработчики ВКС по итогам 2023 года заработали всего порядка 7,5 млрд. руб. с учетом дебиторской задолженности. «Труконф» оценивает объем отечественного рынка как <1% от мирового.

Уже началась консолидация. Летом 2022 г. МТС купил проект Webinar, который теперь называется «МТС Link». В ноябре 2024-го «МТС Link» приобрел вендора Vinteo, выручка которого сократилась на 27% в 2023 г.

Малым и средним предприятиям стал доступен выбор отечественных облачных решений, которые постепенно обрастают функционалом для бизнеса — «Яндекс», VK и Сбербанк набирают популярность. Многие отечественные решения даже не встречались раньше в анкетах.

Облако или локальный сервер

59% предпочитают локальное развертывание. Облачный сервис выбирают всего 13%. Все меньше становится неопределившихся.

В этом вопросе интересны европейские тенденции. Там идет пересмотр ценности и безопасности облачных услуг. Лидирующие позиции на мировом рынке в этой сфере занимают американские вендоры — Amazon, Google, Microsoft, Zoom. В связи с политической ситуацией европейские регуляторы считают использование чужих сервисов в госсекторе, образовании и крупном бизнесе небезопасным.

В таблице видно, как растет предпочтение локального развертывания с ростом количества сотрудников в компании.

Новые технологии и привычки





Регулярно работают на ходу все так же около 20% специалистов.

В условиях санкций стали недоступны многие комфортные мобильные приложения, особенно их полнофункциональные платные версии. Российские вендоры пока активно дорабатывают свои продукты.

72% опрошенных специалистов все еще не завели архив, не хранят централизованно записи собраний и видеовстреч. Записывают встречи только для тех кто пропустил.

Значимой динамики в этом вопросе не происходит. Да и вряд ли произойдет именно с точки зрения хранения видео. Значительный скачок произошел в обработке записей с помощью ИИ и извлечении только значимой информации. Это существенно упрощает работу с контентом.

Специальными сервисами для расшифровки и обработки результатов встречи пользуется всего 3% опрошенных. Стоит дождаться результатов 2025 г., потому что именно 2024 г. принес российскому рынку много анонсов. Доступные отечественные разработки для протоколирования на серьезном корпоративном уровне еще только набирают клиентов.

Для языковых моделей и ИИ-помощников 2023 г. был годом взрывного роста, но не у нас. И даже 2024 г. не привнес эти технологии в бизнес-процессы. Судя по анкетированию, используют чат-боты в работе только 18% опрошенных.

В это время мировой рынок перешагнул на уровень ИИ-агентов, которые выполняют простые задачи за вас. Подобные решения уже тестируют и Microsoft, и Google, и Zoom.

Субъективная безопасность

Уже 54% специалистов беспокоятся о возможном доступе злоумышленников к незакрытой камере. Год назад было 49%.

Выросло до 48% и количество тех, кто принимает меры и блокирует камеру вне сеанса связи.

По-прежнему 64% наших экспертов уверены в том, что их системы не подвергались взлому. 12% сигнализируют о том, что вмешательства извне имели место. Здесь ситуация не изменилась.

Как проводится исследование

В 2024 г. с марта по декабрь побывали в 17-ти городах и получили обратную связь от 600+ специалистов: Владивосток; Волгоград; Екатеринбург; Иркутск; Красноярск; Москва; Нижний Новгород; Новосибирск; Омск; Оренбург; Пермь; Ростов-на-Дону; Самара; Санкт-Петербург; Саратов; Ставрополь; Хабаровск

Кто наши эксперты

Участники исследования — это руководители и специалисты ИT-отделов, которые занимаются корпоративными коммуникациями. Все, кто переводит сотрудников на дистанционный режим, внедряет и обслуживает системы видеоконференцсвязи, оборудует переговорные пространства, проводит вебинары и онлайн-мероприятия, учит дистанционно.

По сфере деятельности ⅔ — это представители ИТ-отрасли, телекома, госструктур и промышленности. Также традиционно темой ВКС интересуются в системе образования.

12% занимаются вопросами ИТ в крупных корпорациях, где число сотрудников превышает 10 тыс. 27% — крупный бизнес или госорганы, где работает до 10 тыс. человек. 20% опрошенных работают в компаниях с количеством сотрудников от 300 до одной тыс. человек. 41% — малый и средний бизнес со штатом до 300 человек.