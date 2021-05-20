«Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос

Весной 2020 г. многие сотрудники были отправлены «на удаленку». Одной из самых важных и сложных задач, которую пришлось решать менеджменту компаний, стало обеспечение эффективного взаимодействия сотрудников при совместной работе. Одну из главных ролей при решении этой задачи сыграли средства видеоконференцсвязи.

Удаленная работа как новая парадигма

Встречаться «лицом к лицу» сотрудникам, отправленным по домам, дали возможность средства видеоконференцсвязи. С формальным окончанием локдауна актуальность ВКС-решений не уменьшилась — многие сотрудники предпочли остаться работать из дома, хотя бы часть недели, а деловые переговоры через экран компьютера или даже смартфона стали обыденностью.

Неудивительно, что рынок средств унифицированных коммуникаций и средств совместной работы (UC&C, Unified Communications & Collaboration), составной частью которого является сегмент ВКС-систем, в 2020 г. резко вырос.

По данным IDC он увеличился почти на четверть и достиг $47,2 млрд. Продажи «UC&C как услуга» увеличились на 21,2, до $16,4 млрд. А сегмент решений для совместной работы, в который входит и ПО для организации видеоконференцсвязи, увеличился на 45%, до $22,1 млрд.

Выручка ведущих поставщиков ВКС-решений

Компания Выручка в 2020 г., $ млрд Рост выручки в 2020 г., % Доля рынка, % Microsoft 16,1 46,0% 34,20% Cisco 5 -4,6% 10,50% Zoom 2,6 333,4% 5,50% Avaya 1,2 14,8% 2,60% RingCentral 0,9 32,5% 1,90%

Источник: IDC, 2021

По окончании локдаунов привычка к удаленной работе осталась, и по оценке Gartner, к 2024 г. лишь 25% совещаний будут проводиться очно, в то время как до пандемии их доля составляла 60%. Так что рынок унифицированных коммуникаций и сегмент ВКС продолжат расти.

Для того, чтобы выяснить, какие возможности ВКС-решений наиболее важны для отечественных пользователей и какие их недостатки особенно мешают, интегратор CTI провел опрос почти 3 сотен ИТ-экспертов компаний из различных секторов экономики.

Встречаться «лицом к лицу» сотрудникам, отправленным по домам, дали возможность средства видеоконференцсвязи. Фото: ru.depositphotos.com

«В начале локдауна не все из нас осознавали, что мы входим в новую эру, где дистанционная работа — это уже не экзотика, а суровая повседневность, — говорит Денис Липский, архитектор ИТ-инфраструктуры FBK Grant Thornton. — Системы видеоконференцсвязи и решения в области объединенных коммуникаций встали в ряд с самым необходимым и часто используемым программным обеспечением в повседневной деятельности».

Пандемия уйдет — «удаленка» останется

Половина опрошенных заявили, что в их компаниях 90% сотрудников во время пандемии были переведены на удаленную работу, причем такого образа действий придерживались во всех отраслях — от образовательных учреждений до крупных корпораций. Эти результаты согласуются с результатами других исследований.

«В нашей компании с началом пандемии коронавируса на дистанционный режим работы вышло порядка 95% сотрудников, — отметил Денис Липский. — Не все из них в полной мере владели навыками и инструментами удаленной работы, некоторым пришлось оперативно подтягивать свои знания».

При этом после локдауна вернулись в офис далеко не все. Более половины, 53% респондентов, заявили, что после прекращения режима самоизоляции работать в офисах продолжили менее 20% сотрудников.

Также 40% отметили, что у них теперь все совещания проводятся посредством видеоконференций, 34% — что в компании совмещают очный и удаленный форматы совещаний, и только в компаниях 26% респондентов, как и прежде, проводят встречи в офисе, но теперь — с соблюдением правил социального дистанцирования и усиленных мер безопасности.

Удаленная работа и ВКС Самые популярные облачные системы видеоконференцсвязи, доля указавших ту или иную ВКС-систему 45% Zoom 45% Microsoft Skype 17% Cisco Webex 12% Microsoft Teams 8% Google Hangouts 13% Другие решения

Самыми популярными ВКС-сервисами стали Zoom и Skype, которые набрали по 45% голосов, на третьем месте, с 17% — Cisco Webex (можно было указывать несколько ВКС-систем). Далее следуют Microsoft Teams (12%) и Google Hangouts (8%). Решения других производителей набрали 13%.

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Интересно отметить, что одновременно с ростом популярности ВКС-решений на портале госзакупок наблюдалось снижение общего объема закупок систем видеоконференцсвязи (с ₽4,276 млрд в 2019 г. до ₽2,859 млрд в 2020 г.). Причиной этого спада послужило массовое предоставление вендорами бесплатных версий своих продуктов. Таким образом производители набирали базу пользователей, надеясь, что те, убедившись, что решения удовлетворяют их потребностям по качеству звука и видео, безопасности и удобству использования, останутся их клиентами и после окончания действия периода бесплатной работы.

Что ценят в ВКС-системах и что в них раздражает

Главное требование к ВКС-системам, что неудивительно, — качество видео и звука, его упомянули 67% опрошенных. Для 59% наибольшее значение имеют конфиденциальность данных и безопасность соединения, а 47% особенно ценят возможность запуска конференции с любого устройства без необходимости устанавливать дополнительные приложения (на этот вопрос можно было давать более одного ответа).

Вопросы повышения качества связи ИТ-отделам компаний приходилось решать «на лету», зачастую не имея возможности повлиять на техническое состояние «домашних» компьютеров и каналов связи. «Вопросы качества видео выходят на первое место, — говорит Владимир Жаров, руководитель направления «Унифицированные коммуникации и речевой дилинг», Альфа-Банка. — Поэтому на удаленных рабочих местах при участии в конференциях мы не рекомендуем использовать Wi-Fi диапазона 2,4 ГГц, он перегружен. Также на качество видеоконференцсвязи негативно влияет использование VPN-клиентов».

Удаленная работа и ВКС Наиболее важные достоинства систем видеоконференцсвязи, указана доля отметивших соответствующее качество ВКС-систем 67% Высокое качество видео и звука 59% Обеспечение безопасности соединения 47% Работа без установки дополнительных приложений 35% Быстрое подключение к совещанию 33% Проведение массовых конференция 26% Отсутствие потери файлов при разрыве соединения

Что касается недостатков, то основным, что также неудивительно, стали низкое качество связи — так ответили 37% опрошенных, 22% недовольны необходимостью при совместной работе переключаться между разными инструментами, 20% испытывали неудобства из-за отсутствия возможности записать конференцию или получить доступ к уже сделанной записи.

Технологическое несовершенство, впрочем, можно иногда компенсировать грамотным менеджментом. «Большое количество людей планируют встречи одновременно в «круглый час», например, утром в 9:00 и в 10:00, чем создают стрессовые пиковые системные нагрузки и риски деградации качества, — говорит Владимир Жаров. — Избежать этого легко позволяет гибкое планирование совещаний и использование стриминга в части сценариев».

«Ликвидировав жесткую привязку сотрудников к офисам, пандемия послужила триггером цифровой трансформации коммуникаций, — говорит Альберт Исламов, директор департамента коммуникационных сервисов CTI. — Этим объясняется повышенный спрос на решения для организации совместной работы. Вместе с тем растут требования пользователей к качественным характеристикам используемых продуктов».

Работа и жизнь: ВКС помогает найти баланс

Тенденция перехода к удаленному или гибридному стилю работы сохранит актуальность и в дальнейшем. «В настоящий момент к старому формату офисной работы вернулись только 20% сотрудников нашей компании, — говорит Денис Липский. — Часть осталась полностью работать на удаленке, в основной массе сотрудники предпочитают работать в гибридном режиме, отдавая предпочтение хоум-офису». Поэтому неудивительно, что компании проявляют все больший интерес к интегрированным разработкам для обеспечения совместной работы. И средства ВКС развиваются не как отдельное направление, а как часть комплексной экосистемы технологий для продуктивной совместной работы.

«Для нас вопрос создания и развития инфраструктуры, способной адаптироваться к меняющимся условиям и служить надежной защитой инвестиций, становится ключевой задачей в рамках долгосрочного планирования, — говорит Владимир Жаров. — Видеоконференцсвязь уже давно стала значимым инструментом для эффективного и оперативного управления банком. Реалии 2020 года многократно подчеркнули ее важность не только для банковской, но для всех остальных сфер бизнеса».

Помимо прочего, использование систем ВКС и других средств совместной работы дает сотрудникам шанс достичь баланса между карьерой и личной жизнью, о котором сейчас так много говорят.