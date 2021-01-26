CNews Analytics: Итоги удаленки 2020 и планы развития средств для удаленной работы в крупных компаниях России

В 2020 г. не менее половины офисного персонала работали дистанционно в 83% отечественных компаний из списка Топ-500 РБК. Но даже после окончания пандемии большинство опрошенных организаций планируют использовать удаленный формат и развивать ИТ-инструментарий для организации удаленной работы, в частности — внедрять технологии VDI. Это удалось выяснить CNews Analytics, «Инфосистемы Джет» и Citrix в рамках масштабного исследования принципов организации удаленной работы российским бизнесом в 2020 году.

Об исследовании

Пандемия коронавируса вызвала к жизни феномен удаленной работы, ранее в России не популярной. Насколько удаленка стала распространена, с какими проблемами пришлось столкнуться при переходе на этот формат работы, какие использовались технологии доступа к корпоративным системам и перспективы «работы на дому» в дальнейшем, выясняли агентство CNews Analytics совместно с компаниями «Инфосистемы Джет» и Citrix, проведя масштабное исследование «Организация удаленной работы в крупном российском бизнесе. Итоги 2020».

В ходе исследования были опрошены ИТ-руководители высшего и среднего звена 102 российских предприятий из рейтинга «РБК 500», представляющих компании основных секторов экономики.

На реальный сектор (металлургия, машиностроение, ТЭК, сельское хозяйство и т. д.) пришлось 45% опрошенных, на торговые компании — 20%; на предприятия финансового сектора — 15%; на транспортные и логистические компании — 9%; на предприятия, работающие в сфере энергетики, — 4%; на предприятия других секторов — 7%. Более половины респондентов, 54%, занимали руководящие посты верхнего уровня — должности генеральных директоров, директоров по направлениям и т. д.

Не одни дома

Свыше трети респондентов (35%) заявили, что на домашний режим были переведены более 90% сотрудников. Не менее половины офисного штата отправили на удаленку 83% участников опроса.

В финансовой и торговой отраслях более 75% персонала перешли на домашний режим в 67% и 65% компаниях соответственно. В реальном секторе, также поддержавшем массовый переход на удаленку, так ответили 48% респондентов.

Удаленка как новое требование к ИТ и непрерывности бизнеса

Переход на удаленку происходил под давлением обстоятельств, однако 84% респондентов нашли в ней те или иные преимущества для бизнеса. Самый популярный ответ на вопрос о том, какие выгоды несет переход на удаленную работу — «Привлечение или удержание сотрудников гибким графиком посещения офиса» — набрал 40% голосов. 35% отметили «Возможность найма персонала из регионов», 31% — «Сокращение затрат на аренду офиса» (можно было указывать несколько вариантов ответа).

Кроме того, 32% отметили, что готовность к удаленке — «это новое требование к ИТ и непрерывности бизнеса». Причем у респондентов из реального сектора этот вариант ответа был самым популярным.

Не удивительно, что более половины респондентов предполагают в дальнейшем использовать удаленку и гибкий график посещения офиса: 7% планируют удаленный режим для всех сотрудников, 41% — для части сотрудников, а 44% — внедрить гибкий график (можно было указывать несколько вариантов ответа). Прибегать к удаленному режиму не собираются 17% компаний, где он будет использован только в случае нового карантина. Еще 19% пока не определились с планами.

Технологии обеспечения удаленной работы

Переход на удаленку совершался в максимально сжатые сроки. Поэтому выбор способа организации доступа был продиктован не столько техническими достоинствами, сколько возможностью его использования в кратчайшие сроки. Самыми популярными средствами организации работы (можно было указывать несколько вариантов ответа) стали удаленный доступ к физическим ПК (62%), VPN (60%), терминальные серверы (53%) и VDI (36%).

Технология VDI лидирует в финансовом секторе: ее использовали 80% респондентов.

Дмитрий Галкин, руководитель направления VDI компании «Инфосистемы Джет» так объясняет приверженность этой технологии: «У банков, страховых и инвестиционных компаний повышенные требования безопасности и внутренние стандарты непрерывности бизнеса. К тому же они часто обладают зрелыми ИТ-инфраструктурами, что делает их более готовыми к внедрению виртуализации рабочих мест. Поэтому к началу карантина во многих финансовых организациях уже были развернуты системы VDI или велись пилотные внедрения. Эти компании смогли быстро масштабировать существующие ИТ-инструменты и получить технически наилучшее решение для организации безопасного удаленного доступа».

Более половины (51%) использующих VDI выбрали решения Citrix. Главными их достоинствами были отмечены «соответствие функционала задачам», «наличие квалифицированной команды у заказчика» и «лучшая работа на плохих каналах связи».

«Пандемия COVID-19 подтвердила, что значительную часть офисной работы можно успешно выполнять удаленно. Но для достижения хороших результатов нужны правильные инструменты цифровизации рабочих мест и платформа управления ими, — говорит Сергей Халяпин, руководитель системных инженеров Восточная Европа, Россия и СНГ компании Citrix. — Такая платформа позволит централизованно управлять всеми устройствами, поддерживая продуктивную и безопасную работу сотрудников независимо от того, в каких сетях они работают, выполняют они свои обязанности на личном или на корпоративном устройстве. Все это, в конечном счете, обеспечивает непрерывность ведения бизнеса в любых условиях».

Второе место по популярности у технологий виртуальных рабочих мест от VMware c 30%. На других вендоров пришлось 5%, еще 14% респондентов затруднились назвать производителя средств VDI.

Проблемы при организации удаленной работы

Основной проблемой при переходе на удаленный режим работы, по мнению большей части респондентов (52%), стала высокая нагрузка на ИТ-персонал. Также головной болью оказались нехватка ноутбуков (35%) и появление новых рисков информационной безопасности (29%).

В среднем респонденты из реального сектора указали на 2 проблемы в связи с организацией удаленки, из сферы торговли — на 1,7, из финансовой — на 1,4.

Безопасность и удаленка

В условиях стремительного перехода на удаленку у предприятий не было возможности гарантированно обеспечить защиту устройств и данных так же надежно, как внутри корпоративного периметра. Однако более половины респондентов (51%) заявили, что при переводе персонала на дистанционную работу у них не было проблем с информационной безопасностью. Те же, кто с проблемами столкнулся, чаще всего узким местом называли использование незащищенных пользовательских устройств (24% от числа всех респондентов).

Также в тройку самых популярных ответов (можно было указывать несколько вариантов) вошли «Отсутствие контроля распространения конфиденциальных данных» (16% от общего числа респондентов) и «Использование небезопасных паролей» (9%).

Самыми защищенными себя чувствовали компании финансового сектора, на отсутствие проблем с ИБ указали 80% респондентов-«финансистов». Именно в этой сфере, как указывалось выше, также в 80% случаев используются технологии VDI, которые обеспечивают безопасность пользовательских данных и безопасный доступ к рабочим местам.

Планы развития

Как показало исследование, большинство компаний решительно настроены на использование удаленки в дальнейшем. 41% компаний разрешат гибкий график посещения офиса, а 44% планируют перевести часть сотрудников на дистанционную работу на постоянной основе, расширяя возможности найма персонала из регионов. 7% и вовсе полностью переведут офисный персонал на удаленный формат.

Однако это не значит, что офисы в ближайшее время опустеют: свыше половины опрошенных (52%) пока не планирует ничего менять в их отношении. Около четверти реорганизуют офисы, 12% — сократят занимаемые площади.

Планы в отношении ИТ более масштабны. Своей существующей инфраструктурой довольны лишь 34% респондентов. Более половины компаний (54%) намереваются совершенствовать инфраструктуру удаленного доступа, а 11% — и вовсе строить ее заново.

При этом в финансовой сфере новую инфраструктуру собираются создавать треть компаний, гораздо больше, чем в реальном секторе (11%) и в торговле (10%).

Компании планируют делать акцент на развитии техподдержки удаленных рабочих мест, обеспечении безопасности удаленного доступа и внедрении средств VDI.

«Проекты VDI глубоко затрагивают ИТ-инфраструктуру, а иногда влекут за собой пересмотр принципов ее организации. Кроме того, сама система VDI требует тонкой настройки, чтобы дать максимальный эффект бизнесу, поэтому без квалифицированного ИТ-партнера тут не обойтись. Но игра стоит свеч, — говорит Дмитрий Галкин. — Преимущества VDI неоспоримы для крупных компаний, это подтверждают наши заказчики, у которых мы создали в общей сложности более 45 тысяч виртуальных рабочих мест. Помимо безопасного удаленного доступа они существенно снизили трудозатраты на поддержку пользователей и, как следствие, получили экономию операционных затрат до 30%».

Основные выводы

Российский бизнес массово перешел на удаленный режим работы. 83% компаний отправили на удаленку более половины сотрудников, практически столько же нашли в домашнем режиме работы те или иные преимущества. И, наконец, более половины компаний собираются в дальнейшем применять удаленную работу, предлагая ее сотрудникам в чистом виде или гибкий график посещения офиса.

Главной проблемой стала резко возросшая нагрузка на ИТ-службы. Ее отметили более половины опрошенных. Более трети компаний в срочном порядке закупали ноутбуки для сотрудников, менее трети — отметили вставшие перед ними разнообразные технические аспекты и вопросы в сфере информационной безопасности.

Технологии для организации удаленки использовались самые разные, в том числе — и в пределах одной компании. Безусловным лидером (62% ответов) стал базовый сценарий использования удаленного доступа к физическим ПК. Однако именно его применение вызвало необходимость покупки новых устройств и повышенную нагрузку на службы поддержки.

Виртуальные рабочие места (VDI) в качестве средства организации работы вне офиса выбрали 36% респондентов, в том числе — 80% респондентов из финансового сектора. Решения Citrix стали лидерами в сегменте VDI, ими обладает 51% участников опроса.

Планы по развитию систем удаленного доступа имеют 65% компаний, причем 11% собираются строить их заново, а не просто модернизировать. 29% озабочены обеспечением безопасности удаленного доступа, 24% — собираются контролировать действия удаленных пользователей. При этом сокращать офисные площади или переходить на работу в ко-воркинге собирается малая доля опрошенных.

Большинство крупных российских компаний собирается сделать удаленный формат работы средством конкурентной борьбы. Гибкий график посещения офиса, удаленка на постоянной основе для части сотрудников и найм персонала в регионах — вот основные преимущества, которые крупный российский бизнес возьмет с собой в постковидное завтра. Это, в свою очередь, приведет к росту спроса на безопасные и масштабируемые решения удаленного доступа, в том числе — VDI.

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