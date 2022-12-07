Специалисты CTI развернули систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина

Системный бизнес-интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, внедрил систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина. Система реализована на базе «Умных переговорных комнат» CTI – собственной разработки компании, кастомизированной специально для применения в учебном процессе.

В Театральном институте осуществляется обучение как в очной, так и в заочной формах, проводятся научные конференции и творческие встречи. В зависимости от целей и задач мультимедийное оборудование работает в следующих режимах: трансляция лекции удаленного преподавателя, когда студенты находятся в аудитории; трансляция лекции удаленного преподавателя, когда студенты находятся вне аудитории – дома или в любой другой локации; преподаватель и ученики находятся в аудитории, и организована трансляция для удаленных учеников.

В ходе проекта специалисты интегратора CTI внедрили в аудитории камеры, микрофоны, датчики температуры и качества воздуха. Контроль выполнения команд осуществляется через контроллер Wiren Board. В качестве центрального средства отображения используется интерактивная панель Newline с диагональю 86 дюймов. Для передачи видеосигнала со стороны учеников и преподавателя используются управляемые видеокамеры Avonic.

Управление оборудованием простое и интуитивно понятное. С помощью физической кнопки, вмонтированной в стол (эта функция дублируется и в интерфейсе панельного ПК Qbic), преподаватель включает или выключает всю систему, управляет статусом микрофона, меняет ракурс с видеокамер, регулирует комфортный уровень громкости звука. При необходимости преподаватель может выбрать внешний источник видеосигнала от компьютера или встроенный ПК интерактивной панели.

Благодаря функциям «умного дома» внедренная система управления позволяет поддерживать комфортные условия в аудитории. При проведении занятий (а ежедневно их может проводиться до 10) многофункциональный датчик измеряет температуру, влажность и уровень углекислого газа в помещении. Полученные данные выводятся на экран панельного ПК Qbic с соответствующей подсветкой значений, на основании которых принимается решение о проветривании помещения.

Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ Поддержка ИТ-отрасли

По результатам пилотного проекта вуз планирует в дальнейшем масштабировать использование системы.

«Экосистема от CTI позволяет значительно повысить эффективность использования решений для организации совместной работы, при этом легко трансформируется для самых разных задач. Примером этому служит проект в Театральном институте, благодаря которому учебный процесс выходит на новый этап цифровизации. Запись лекций и занятий, трансляция для удаленных студентов, онлайн лекции от внешних приглашенных спикеров, совместная работа с документами и многое другое позволяют получить образование самого высокого качества», – отметил Альберт Исламов, директор департамента коммуникационных сервисов CTI.