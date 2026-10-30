Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203669
ИКТ 15823
Организации 11973
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27051
Персоны 88787
География 3165
Статьи 1599
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

Театральный институт имени Бориса Щукина

СОБЫТИЯ


30.10.2026 Тульская «Октава ДМ» развивает решения для цифровых радиосистем 1
07.12.2022 Специалисты CTI развернули систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина 1
24.06.2022 Российских студентов обяжут изучать ИТ-профессии. Вузы считают это обременением 1
09.10.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет Театральному институту имени Бориса Щукина» 4
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 3

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Театральный институт имени Бориса Щукина и организации, системы, технологии, персоны:

Wiren Board 11 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 63 1
Ракурс НПФ 182 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 10 2
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 6 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 112 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 98 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 70 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 2
Микрофон - Microphone 2869 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2083 2
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2455 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2453 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1722 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 587 1
BNC connector - Bayonet Neill–Concelman 71 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8016 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10411 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9490 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 593 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 767 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2327 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24943 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7958 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14268 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5963 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10828 1
Ростех - Калашников ГК - Автомат Калашникова - АК - Пулеметы Калашникова 81 1
Щукин Борис 5 3
Вахтангов Евгений 2 2
Вишневская Галина 4 1
Измайлова Катерина 2 1
Селиверстов Николай 1 1
Шадаев Максут 1243 1
Онегин Евгений 14 1
Стальнова Любовь 33 1
Исламов Альберт 13 1
Омельчук Андрей 6 1
Калашников Михаил 8 1
Лермонтов Михаил 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 2
Южная Корея - Республика 7133 2
Израиль 2878 2
Франция - Французская Республика 8218 2
Украина 7983 2
Эстония - Эстонская Республика 846 2
Латвия - Латвийская Республика 840 2
Молдавия - Республика Молдова 744 2
Гималаи - Himalayas - высочайшая горная система Земли 34 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Лазаревский район 37 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Мацеста 8 1
Япония 13873 1
Беларусь - Белоруссия 6387 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19874 1
Индия - Bharat 5929 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3257 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2360 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1795 1
Грузия 1343 1
Европа Западная 1499 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 775 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 166 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1091 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 596 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 1
Россия - ЦФО - Брянская область 408 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 517 1
Африка Северная 263 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 158 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 104 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 277 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5537 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11805 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34509 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3417 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3151 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4796 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11565 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 802 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3236 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 533 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 323 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 121 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 363 1
Образование в России 3046 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5887 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5073 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 669 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6305 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9172 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 102 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 64 1
Ордена Российской империи 7 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 47 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6219 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5740 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6923 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1826 1
Ведомости 1548 1
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 2
РАН - Российская академия наук 2155 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 107 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще