Российских студентов обяжут изучать ИТ-профессии. Вузы считаю это обременением

В новом учебном году 106 вузов будут обязаны заставлять студентов изучать ИТ-дисциплины одновременно со своей специальностью. По окончании учебы они получат сразу две квалификации. Это необходимо, так как студенты пока не имеют достаточных знаний в области ИТ. В Минцифры заявили, что вузы отказаться от этого не смогут, несмотря на то, что считают это обременением.

Обязательные ИТ-дисциплины

С нового учебного года студенты 106 вузов начнут в обязательном порядке проходить ИТ-курсы. Речь идет о вузах, которые участвуют в программе «Приоритет-2030». По окончании вуза студенты получат двойную квалификацию – по основной специальности и по ИТ. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук 23 июня 2022 г. на совещании с представителями вузов, пишут «Ведомости». Там также присутствовал министр цифрового развития Максут Шадаев.

Программа «Приоритет-2030» стартовала в мае 2021 г., в ее рамках вузы получают финансирование на развитие. В апреле 2022 г. был запущен проект «Цифровые кафедры». Предполагалось, что вузы разработают ИТ-курсы, которые будут предлагаться в качестве дополнительного профессионального образования (ДПО) и по которым начнут обучение с 1 сентября.

Директор по образовательной политике вуза Николай Селиверстов сказал «Ведомостям», что, к примеру, студентов Московского политеха с 1 сентября ждут «отдельные ИТ-модули». Там они научатся применять средства программной разработки, анализировать данные и web-технологии.

Но теперь речь идет о том, что курсы будут не дополнительными, а обязательными. Как объяснил Омельчук, он считает целесообразным от программ ДПО прийти к включенности в таком же объеме ИТ-модулей в программы подготовки студентов по основным образовательным программам. Соответствующие изменения, по его словам, будут внесены в проект «Цифровые кафедры».

Выпускники плохо знакомы с ИТ

Омельчук также рассказал, что «цифра» должна быть внедрена там, где будет востребована, например, в инженерии, медицине, и гуманитарных направлениях. Среди участников программы «Приоритет-2030» числятся, например, Московский городской педагогический университет, Театральный институт им. Бориса Щукина, Российский медицинский университет им. Н. И. Пирогова и другие.

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Причиной изменений, по словам замминистра, стали недостаточные знания выпускников в области ИТ. Он отметил, что с большими данными умеют работать 3–5% выпускников вузов. Изменения в проект пока находятся на стадии разработки, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству.

Представитель пресс-службы Минцифры рассказал «Ведомостям», что оценка цифровых компетенций студентов будет происходить на старте, в ходе обучения, а также по его итогам. «Качество программ вузов в рамках проекта будут оценивать передовые эксперты в области ИТ, которые являются профессионалами в определенной отрасли и представители топовых ИТ-компаний», - добавили там.

Шадаев отметил, что вузы не смогут отказаться от изменений, несмотря на то, что это выглядит как обременение. По его словам, планируется прикрепить к каждому из вузов «одну-две профильные ИТ-компании». Представитель одного из вузов, который участвовал в совещании, на условиях анонимности поделился с «Ведомостями» опасениями, что за летние месяцы вузы могут не успеть подготовиться к более масштабным изменениям, чем планировалось ранее.