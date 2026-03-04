Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191234
ИКТ 14745
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26638
Персоны 83219
География 3032
Статьи 1576
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Щукин Борис


СОБЫТИЯ


04.03.2026 Обновление low-code решения «БФТ.Платформа»: новый модуль МЧД, многоэкранный режим, улучшение эргономики и настроек интерфейса 1
17.03.2025 В low-code решение «БФТ.Платформа» добавлены новые возможности для работы с документами и данными 1
07.12.2022 Специалисты CTI развернули систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина 1
09.10.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет Театральному институту имени Бориса Щукина» 1
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Щукин Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Wiren Board 9 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 381 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 180 1
Ракурс НПФ 170 1
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 6 2
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 10 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 103 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26250 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1985 2
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 529 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10184 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 413 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12464 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74268 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4172 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57936 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34221 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9844 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13434 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8989 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 549 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2088 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23159 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1675 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2476 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12444 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7152 1
CAdES - CMS Advanced Electronic Signatures - стандарт электронной подписи 28 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13156 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5804 1
Микрофон - Microphone 2712 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2355 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9527 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1562 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1344 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 101 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ХЭД - БФТ.Хранилище электронных документов - е-Архив 21 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Платформа 12 1
Вахтангов Евгений 2 2
Вишневская Галина 4 1
Измайлова Катерина 2 1
Онегин Евгений 10 1
Исламов Альберт 13 1
Калашников Михаил 8 1
Лермонтов Михаил 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 159137 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53655 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46251 2
Южная Корея - Республика 6894 2
Израиль 2795 2
Франция - Французская Республика 8016 2
Украина 7823 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Латвия - Латвийская Республика 828 2
Молдавия - Республика Молдова 729 2
Гималаи - Himalayas - высочайшая горная система Земли 33 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Лазаревский район 35 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Мацеста 8 1
Япония 13584 1
Беларусь - Белоруссия 6098 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3066 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18878 1
Индия - Bharat 5741 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3007 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2162 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1722 1
Грузия 1295 1
Европа Западная 1493 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 153 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 580 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 677 1
Россия - ЦФО - Брянская область 388 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 489 1
Африка Северная 251 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 149 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 91 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55299 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11477 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3198 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2981 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 763 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2988 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 525 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 114 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 314 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4786 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 630 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 99 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Ордена Российской империи 6 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5760 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32127 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5349 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6444 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1754 1
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 3
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 2
РАН - Российская академия наук 2045 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423046, в очереди разбора - 726718.
Создано именных указателей - 191234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях" До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях"

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240