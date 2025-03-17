В low-code решение «БФТ.Платформа» добавлены новые возможности для работы с документами и данными

В решение «БФТ.Платформа» добавлен ряд новых возможностей, таких как электронная подпись, хранение файлов, работа с данными, идентификация и аутентификация. Обновление призвано обеспечить пользователям удобство и безопасность в работе с электронными документами и данным. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

«БФТ.Платформа» – решение из продуктового портфеля БФТ, предназначенное для создания государственных и корпоративных информационных систем или их компонентов. Low-code платформа ориентирована на решение различных задач: автоматизация бизнес-процессов, операционный учет, ведение мастер-данных, сбор показателей, анализ данных и формирование отчетности.

Электронная подпись

Новый вид электронной подписи – «архивная» (CAdES-A). Эта функция позволяет долговременно хранить юридически значимые электронные документы, упрощая процедуру переподписания по истечении срока действия клиентской электронной подписи. Теперь пользователям не нужно подписывать всю цепочку предыдущих подписей и документа, что экономит время и ресурсы.

Хранение файлов

Платформа теперь поддерживает хранение файлов в различных хранилищах, включая базу данных, хранилище электронных документов (в продуктовой линейке БФТ это решение «БФТ.ХЭД»), S3-хранилище. Это позволяет сохранять вложения объемом до 4 ТБ. Пользователи могут настраивать поведение системы в случае недоступности хранилища, например: выдача ошибки, сохранение в хранилище, определенное как хранилище по умолчанию, запрос дальнейшего действия у пользователя, что обеспечивает его бесперебойную работу.

Работа с данными

Реализована возможность подключения дополнительных источников данных. «БФТ.Платформа» дает возможность интеграции с другими базами данных и REST API. Пользователи получают привычный интерфейс для работы с данными независимо от их источника. Подключение дополнительных источников данных может расширить функционал и возможности прикладной системы.

Добавлена функциональность загрузки данных из табличных форматов (xlsx и пр.). Пользователи теперь могут загружать не только «плоские справочники», но и данные с табличными частями, устанавливать связи между загружаемыми данными и другими справочниками, а также использовать различные форматы дат. Введен журнал загрузок данных, что повышает прозрачность и контроль над процессом.

Идентификация и аутентификация

В обновлении реализована возможность использования LDAP, включая интеграцию с Active Directory, наряду с встроенной системой или использованием Avanpost IDM. Это способствует более безопасной и гибкой работе с пользователями.

«Мы стремимся сделать «БФТ.Платформу» мощным инструментом для создания инновационных решений, способствующих повышению эффективности и гибкости бизнеса в условиях стремительно меняющегося рынка», — сказал Борис Щукин, директор Департамента высокотехнологичного производства «БФТ-Холдинга».