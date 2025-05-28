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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175521
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Омельчук Андрей


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Ростелеком» и Минобрнауки обучат ИТ-специальностям более 20 тыс. студентов из 50 вузов страны 1
24.06.2022 Российских студентов обяжут изучать ИТ-профессии. Вузы считают это обременением 1
02.11.2020 Россияне смогут подать документы в любой вуз через портал госуслуг 1
02.11.2020 Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» распространят на все российские вузы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Омельчук Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9921 1
Цифра ГК 2474 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12040 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52800 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68049 2
Оповещение и уведомление - Notification 4878 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1489 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31847 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14928 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12984 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4777 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6877 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 60 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5444 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1460 1
Качанов Олег 120 2
Селиверстов Николай 1 1
Шадаев Максут 1045 1
Путин Владимир 3240 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 4
Образование в России 2358 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30146 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52568 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 216 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 54 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10169 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4036 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 125 1
Ведомости 1073 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 75 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 38 1
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 393 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 550 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 998 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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