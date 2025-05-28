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Академия Data-diving Роснавык
«РосНавык» — онлайн-платформа, созданная в 2022 году томской компанией «Академия Data-diving» при поддержке Университетского консорциума исследователей больших данных. Платформа применяет алгоритмы ИИ и работает с большими данными. Она собирает информацию с сайтов по поиску работы и подбору персонала.
УПОМИНАНИЯ
Академия Data-diving и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 512 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7606 1
|Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 6 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
|Татаринцев Владимир 3 2
|Шепель Михаил 4 2
|Омельчук Андрей 4 1
|Дунаева Дарья 1 1
|Ботенева Римма 1 1
|Алешкова Александра 11 1
|Галажинский Эдуард 13 1
|Ведяхин Александр 136 1
|Осеевский Михаил 324 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149162 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1585 1
|Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 914 1
|ТГУ - Томский государственный университет 189 5
|ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 81 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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