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Академия Data-diving Роснавык


«РосНавык» — онлайн-платформа, созданная в 2022 году томской компанией «Академия Data-diving» при поддержке Университетского консорциума исследователей больших данных. Платформа применяет алгоритмы ИИ и работает с большими данными. Она собирает информацию с сайтов по поиску работы и подбору персонала.

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Ростелеком» и Минобрнауки обучат ИТ-специальностям более 20 тыс. студентов из 50 вузов страны 2
14.05.2025 Найти работу поможет ИИ-ассистент на базе нейросетевой модели GigaChat 2
25.03.2025 Участники нацпроекта «Кадры» получили новый инструмент на базе Big Data 2
14.08.2024 ИТ-школа «Ростелекома» запускает бесплатную образовательную программу по анализу данных в Low-code платформах 1
08.07.2024 «Группа Астра» — партнер одной из программ повышения квалификации в рамках «Содействия занятости» нацпроекта «Демография» 1
04.07.2024 «Ростелеком» присоединится к федеральному проекту «Содействие занятости» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Академия Data-diving и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9942 3
Odin 32 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 70 1
Академия Data-diving - Академия Дата-Дайвинг 2 1
Ростелеком - TData - ТДата 33 1
Сбер - СберБизнес Софт 63 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2069 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 512 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7606 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 1
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Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 323 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6886 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 3
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HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1327 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3176 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12315 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 1
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