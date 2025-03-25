Участники нацпроекта «Кадры» получили новый инструмент на базе Big Data

Сервис «РосНавык» запустил на своем сайте новый инструмент для вузов и их партнеров, которые обучают россиян по программе «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data).

«РосНавык» позволяет анализировать запросы от работодателей на российской платформе онлайн-рекрутинга hh.ru и других сайтах, а новый инструмент помогает сформировать по итогам анализа подробный отчет, который необходимо предоставить федеральному оператору проекта «Кадры».

«Активные меры содействия занятости» входит в состав нацпроекта «Кадры», задача которого – обеспечить подготовку кадров для экономики страны. Особенность проекта в 2025 г. в том, что обучение ведется только по разработанному Министерством труда перечню востребованных профессий, должностей, специальностей – их 360.

«Сейчас в базе “РосНавыка” собрано более 35 млн вакансий, большинство из них — с HeadHunter. Наш сервис помогает быстро анализировать данные по российскому рынку труда и экономит время: не нужно отдельно проверять каждую площадку, есть единая методология анализа и удобный интерфейс. А для участников нацпроекта мы сделали новый функционал — автоматическое формирование аналитических отчетов по заданным фильтрам. Такой отчет вузы и их партнеры передают федеральному оператору (ТГУ), чтобы подтвердить актуальность своих программ», — сказала менеджер проекта «РосНавык» Дарья Дунаева.

Доступ к функционалу предоставляется в рамках лицензионной подписки для образовательных партнеров ТГУ. Новый инструмент формирует аналитические отчеты в формате PDF. Документ позволяет вузам анализировать востребованность специалистов, изменять содержание образовательных программ и учитывать отраслевые и региональные особенности рынка труда.

Также в нацпроекте «Кадры» принимают участие региональные органы исполнительной власти, уполномоченные в сфере занятости населения (РОИВы). Их задача - оценить потребность в кадрах в регионе и направить предложения по организации обучения на основе перечня востребованных на рынке труда профессий, должностей, специальностей в 2025 г.

На данный момент уже 180 университетов и 26 региональных органов исполнительной власти получили доступ к сервису и используют его для аналитики.

Особенность сервиса в том, что он собирает данные из четырех источников, показывает ключевых работодателей (компании, опубликовавшие наибольшее количество вакансий), их запросы (специальности, навыки, опыт работы, образование) и предложения (заработная плата, график работы, тип занятости). Благодаря этому можно уточнить спрос на специалистов на основе перечня Минтруда в каждом конкретном регионе.

Онлайн-платформу «РосНавык» разработала в 2022 г. томская компания «Академия Data-diving» при поддержке Томского госуниверситета, который является одним из операторов федерального проекта «Активные меры содействия занятости». Платформа применяет алгоритмы ИИ и работает с большими данными. Она собирает информацию с сайтов по поиску работы и подбору персонала.