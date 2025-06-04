«Брейни» и платформа «РосНавык» запускают тестирование нейропрофориентации

Сервис «Брейни» и ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» (Консорциум Big Data) запускают всероссийский проект по выбору профессии с помощью нейротехнологий. Партнеры планируют проводить пилотные проекты в школах, центрах занятости населения и более чем в 70 вузах по всей России (включая ТГУ), внедрять в профориентацию алгоритмы на основе ИИ, нейротехнологий и big data. Первыми результаты совместной работы смогут протестировать абитуриенты из Москвы и Томска.

Согласно статистике, 40% россиян работают не по специальности, что отчасти связано с неверно выбранным треком обучения. Понимание того, как устроен мозг и его работа, дает преимущество в построении будущего: помогает в выборе профессии, развитии навыков, мотивации учиться, психологическом благополучии. Знание склонностей поможет в будущем не сожалеть, что пять лет в университете не принесли пользы.

Сервис «Брейни» анализирует данные о нейрокогнитивных особенностях школьника или студента, и на их основе определяет предрасположенность к конкретному направлению. Далее подключается партнер проекта - созданная в Томске онлайн-платформа «РосНавык».

«Сервис «Брейни» и платформа «РосНавык» — это синергия передовых технологий. ИИ-ассистенты «РосНавыка», обученные на базе более чем 38 млн вакансий, в реальном времени расскажут, какие навыки востребованы, каковы реальные зарплатные ожидания и в каких направлениях стоит развиваться. «Брейни», в свою очередь, проанализирует данные о нейрокогнитивных особенностях школьника или студента, чтобы на их основе определить предрасположенность к конкретному направлению. И это уже качественно новый уровень осознанности в выборе будущего», — сказал Вячеслав Гойко, гендиректор Университетского консорциума исследователей больших данных.

Цель сотрудничества «Брейни» и Консорциума Big Data — интеграция нейротехнологий в профориентацию для более точного определения склонностей и способностей учащихся, а также обучение школьников и студентов самостоятельно анализировать рынок труда с помощью сервиса «РосНавык». В комплексе это позволит понимать, какие навыки востребованы, какие зарплаты реально платят, и научиться строить свое будущее без «подводных камней». Пилоты стартуют в Москве и Томске, а далее результаты станут доступны для всех, кто проходит нейротесты по всей России.

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с «РосНавыком». Сегодня профориентация находится в процессе трансформации: ранние методологии уже не актуальны, рынок труда изменился, и у нашей аудитории есть потребность в объективности и персонализации. Совместно с участниками Консорциума мы сможем трансформировать этот процесс: повысить качество и глубину профориентации. Обратная связь и экспертиза образовательных учреждений — ценный ресурс для «Брейни». Благодаря нашему сотрудничеству нейропрофориентация будет помогать школьникам и студентам по всей России», — сказала Кристина Кудрявцева, руководитель сервиса «Брейни».

Компании планируют проводить совместные исследования, разрабатывать инновационные методики профориентации, создавать гибридные тесты (психометрика и нейрокогнитивные маркеры) и курсы по работе с нейропрофориентацией для педагогов и HR-специалистов. Все это благодаря платформе «РосНавык» повысит доступность профориентации даже в самых отдаленных регионах России.

В последние три месяца в Томской области наибольший спрос зафиксирован в обрабатывающей промышленности, научно-технической сфере и здравоохранении — на эти отрасли приходится более 33% всех опубликованных вакансий. Работодатели особенно ценят гибкие навыки: ответственность, коммуникабельность и умение работать в команде. Эти качества упоминались в вакансиях 3391 раз. Наиболее острая потребность — во врачах-неврологах: в регионе открыто 348 рабочих мест по этой специальности.