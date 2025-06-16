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Татаринцев Владимир


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 «Ростелеком» и Роструд совместно обучат более 5 тыс. человек 1
14.08.2024 ИТ-школа «Ростелекома» запускает бесплатную образовательную программу по анализу данных в Low-code платформах 1
22.07.2024 «Школа экспертов»: «Ростелеком» объявил набор на программу профессиональной подготовки для партнеров-операторов связи 1
04.07.2024 «Ростелеком» присоединится к федеральному проекту «Содействие занятости» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Татаринцев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9962 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 72 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6095 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 57 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2965 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1338 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53245 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13864 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2252 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1344 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 117 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21182 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1315 1
Академия Data-diving - Роснавык 7 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 110 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5468 1
Шепель Михаил 4 2
Крючкова Наталия 18 1
Казакова Екатерина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149679 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44320 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30321 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14196 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52799 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2191 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 337 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1130 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11283 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10205 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2510 1
ТГУ - Томский государственный университет 191 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 891 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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