«Ростелеком» и Роструд совместно обучат более 5 тыс. человек

«Ростелеком» и Роструд запускают совместную программу по обучению цифровым профессиям в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости». Проект помогает повысить квалификацию, освоить новую профессию или вернуться на рынок труда после перерыва. Обучение бесплатное и проходит на базе «ИТ-школы РТК» при участии Томского госуниверситета, ВНИИ Труда и РАНХиГС. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проект ориентирован на участников СВО, матерей с детьми до семи лет, граждан в поисках работы или желающих сменить профессию, в том числе людей предпенсионного возраста, и безработных, зарегистрированных в центрах занятости. Форматы — онлайн и очный на площадках «Ростелекома» и партнеров. До конца 2025 г. участниками проекта станут более 5 тыс. человек.

Особенность программы заключается в том, что «Ростелеком» одновременно проводит обучение и предлагает работу. Участники могут получить новые знания и трудоустроиться в цифровой компании, у которой более 60 филиалов во всей стране. При этом «Ростелеком» действует не только в своих интересах: программа усиливает кадровый потенциал для всей сферы связи и цифровых технологий, способствует трансформации отрасли и реализации государственной стратегии по развитию цифровой экономики.

В программу включены востребованные профессии в телекоммуникациях и цифровой экономике: специалист техподдержки (первая и вторая линии), кабельщик-спайщик волоконно-оптических линий связи, монтажник телекоммуникационного оборудования, специалист по управлению ИТ-проектами на базе «Ростелекома», аналитик данных в low-code платформах, промпт-инженер и инженер-тестировщик.

Владимир Татаринцев, директор департамента по развитию стратегических проектов и директор «ИТ-школы РТК»: «Цифровая трансформация экономики требует новых компетенций от специалистов всех отраслей. Наша задача — помочь людям адаптироваться к изменениям на рынке труда, получить актуальные знания и построить успешную карьеру в ИТ-сфере. Совместно с Рострудом мы создаем возможности для профессионального роста тысяч россиян».

Ян Талбацкий, заместитель руководителя Роструда: «Федеральный проект “Активные меры содействия занятости” направлен на удовлетворение потребности экономики в кадрах на основе дополнительного вовлечения в занятость. Обучение цифровым профессиям — это не только шанс трудоустройства, но и важный вклад в развитие цифрового суверенитета страны».