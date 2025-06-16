Получите все материалы CNews по ключевому слову
Талбацкий Ян
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|«Ростелеком» и Роструд совместно обучат более 5 тыс. человек 1
|27.05.2020
|«Ростелеком» объединил телефоны центров занятости Самарской области в облаке 1
Талбацкий Ян и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.