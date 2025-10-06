Разделы

«Ростелеком» запускает бесплатные ИТ-курсы с трудоустройством в филиалах компании по всей России

ИТ-школа «Ростелекома» открывает новый набор на бесплатные образовательные программы в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости». Обучение начнется 7 октября и продлится от одного до трех месяцев. Курсы помогут быстро получить практические навыки, востребованные на рынке телекоммуникаций и ИТ.

Новый набор проходит на фоне успешного запуска проекта: более 3,5 тыс. человек уже проходят обучение. Для выпускников доступно свыше 1,2 тыс. вакансий в филиалах компании по всей России. Проект ориентирован на поддержку граждан, которые испытывают cложности с трудоустройством: людей старше 50 лет, женщин с детьми до семи лет, а также всех, кто хочет сменить профессию или повысить квалификацию.

Уникальность ИТ-школы «Ростелекома» в том, что компания одновременно выступает работодателем и образовательным центром. Это позволяет слушателям не только освоить теорию, но и сразу применить знания на практике в реальных условиях ведущего интегрированного провайдера цифровых услуг и решений страны.

Владимир Татаринцев, директор департамента по развитию стратегических проектов «Ростелекома», сказал: «Федеральный проект „Активные меры содействия занятости“ помогает гражданам в сложной экономической ситуации. Обучение цифровым профессиям — это не только шанс трудоустройства, но и важный вклад в развитие цифрового суверенитета страны».

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу
безопасность

Программы ИТ-школы предлагают следующие образовательные направления: «Нейросети: специалист по работе с системами ИИ», «Промпт-инжиниринг», «Веб-программист: создание сайтов и верстка», «Графика и веб-дизайн», «1С-программирование: автоматизация бизнес-процессов», «Инженер-тестировщик», «Управление ИТ-проектами на базе продукта ПАО «Ростелеком»», «Специалист технической поддержки 1-й линии», «Специалист по монтажу телеком-оборудования» и «Тестировщик ПО: с нуля до первых проектов».

Обучение проходит в очно-заочном формате с использованием дистанционных технологий. Это позволяет совмещать учебу с работой или семейными обязанностями. Выпускники получают диплом или удостоверение установленного образца, подтверждающее квалификацию.

